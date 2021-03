Google verlaagt Play Store-commissie voor kleine ontwikkelaars

Google heeft aangekondigd dat kleine ontwikkelaars minder commissie hoeven te betalen in de Play Store. Ontwikkelaars die maximaal 1 miljoen dollar aan omzet hebben, hoeven nog maar 15 procent van die omzet aan Google af te staan. Dat is een halvering van de 30 procent die Google gewoonlijk vraagt.

Met die verlaging kopieert Google het beleid dat Apple afgelopen najaar heeft geïntroduceerd voor de App Store. Normaal gesproken claimt Google 30 procent van alle omzet die via de Play Store wordt gemaakt. Hieronder valt zowel het betalen voor de app zelf als voor eventuele inkopen binnen de app die via de Play Store verlopen.

Voordeel voor 99 procent van de ontwikkelaars

Volgens Google betekent dit in de praktijk dat 99 procent van de ontwikkelaars de helft minder commissie hoeven af te staan aan Google. Daar staat tegenover dat het overgrote deel van de inkomsten via de Play Store voortkomt uit een klein groepje enorme spelers. Vermoedelijk betekent dit in de praktijk voor Google slechts een relatief beperkt verlies aan omzet.

Verschil tussen beleid van Apple en Google

Het nieuwe beleid gaat op 1 juli 2021 in. Er zit overigens wel wat verschil tussen het beleid van Google en dat van Apple. Bij Google krijgen alle ontwikkelaars korting op de commissie voor de eerste miljoen dollar aan omzet. Voor alle inkomsten daarboven, moeten ontwikkelaars de volle 30 procent afstaan. Bij Apple komt een ontwikkelaar alleen in aanmerking voor de korting als die in het voorgaande jaar minder dan 1 miljoen dollar aan omzet gehad heeft.

Rechtszaken en onderzoeken

Apple en Google verpakken deze beleidswijziging als een manier om kleine ontwikkelaars meer kans te geven om te groeien. Vermoedelijk voelen de twee bedrijven de druk van de verschillende onderzoeken en rechtszaken die er voornamelijk richting Apple gestart zijn betreffende zijn beleid met de App Store. Veel ontwikkelaars klagen over de verplichte bijdrage die Apple voor het gebruik van de App Store vraagt, terwijl de ontwikkelaars nergens anders terechtkunnen. Google heeft nog minder te leiden op het gebied van rechtszaken en onderzoeken, omdat Android meer vrijheid biedt qua alternatieve manieren om apps te installeren.