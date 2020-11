Nieuwe versie Node.js biedt extra diagnostische functies

Er is een nieuwe versie uitgekomen van Node.js. Versie 15.1.0 biedt, naast de gebruikelijke bugfixes en andere zaken, een nieuwe diagnostics channel.

In een diagnostics channel kunnen alle gebeurtenissen bijgehouden worden die in een applicatie plaatsvinden. Dit gebeurt in een apart object, zodat de prestaties zo hoog mogelijk blijven. Als het diagnostics channel niet actief wordt uitgelezen, zou er vrijwel geen enkele prestatie-impact moeten zijn.

Gebeurtenissen

Ontwikkelaars kunnen zelf aangeven in welke situaties er een update naar de diagnostics channel gestuurd moet worden. Deze gebeurtenissen kunnen van alles zijn. Zo geeft Node.js zelf het communiceren met een SQL-database als voorbeeld.

Andere zaken waar de nieuwe functie voor gebruikt kan worden is het bijhouden van netwerk- en bestandssysteemactiviteit en queries.

Blogpost

In een blogpost toont Michaël Zasso, een ontwikkelaar van Node.js, een volledig overzicht van de mogelijkheden van het diagnostics channel, samen met een aantal voorbeelden.

