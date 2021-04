‘Hyperautomatisering is voor bedrijven tegenwoordig een ‘must’ ’

Bedrijven geven steeds meer geld uit aan oplossingen en toepassingen die zoveel mogelijk bedrijfsprocessen identificeren, op belangrijkheid checken en uiteindelijk automatiseren. Dit stellen de marktonderzoekers van Gartner in een recent onderzoek naar ‘hyperautomatisering’.

Volgens de onderzoekers van Gartner is het op zeer grote schaal identificeren, onderzoeken en vervolgens automatiseren van bedrijfsprocessen niet meer weg te denken. Voor veel bedrijven is dit niet meer een keuze, maar een ‘must’ geworden om te overleven. Het grootschalig automatiseren van IT- en zakelijke processen, zoals workflows, vormt steeds meer een onderdeel van de digitale transitie. Zeker als, getriggerd door de huidige pandemie, het zakelijke speelveld straks ‘digital first’ wordt.

Investeringen in hyperautomatiseringstechnologie

Investeren in hyperautomatiseringstechnologie, zoals robotic process automation (RPA), low-code applicatieplatforms (LCAP), AI en virtuele assistenten, neemt daarom de komend twee jaar een enorme vlucht, volgens Gartner. Tegen 2022 geven bedrijven wereldwijd ongeveer 597 miljard dollar uit aan dit soort softwarematige oplossingen en -toepassingen. In 2020 bedroegen deze uitgaven nog rond de 482 miljard dollar. Dit jaar wordt een bedrag van 532 miljard dollar verwacht. Al deze investeringen moeten tegen 2022 in totaal de operationele kosten met 30 procent terugbrengen.

Twee categorieën

De Gartner-experts verdelen de hyperautomatiseringstools onder in twee categorieën. Ten eerste zijn er de zogenoemde ‘process-agnostic’-oplossingen. Deze tools kunnen in iedere bedrijfsomgeving worden ingezeten voor meerdere IT- en zakelijke processen. Process-agnostic tools zijn vooral oplossingen als RPA, LCAP en AI. De experts verwachten dat tegen 2022 bedrijven gemiddeld drie van de 20 verschillende types process-agnostische tools binnen hun omgeving zullen gebruiken. De andere categorie oplossingen zijn hyperautomatiseringstools die zich op specifieke taken richten. Denk daarbij aan ERP- of CRM-oplossingen. Ook deze oplossingen gaan aan de stijgende markt bijdragen.

De onderzoekers keken vanzelfsprekend ook naar welke tools op dit moment bij bedrijven het meest populair zijn. Volgens Gartner zijn dit nu vooral automatiseringstools die meer inzicht geven in processen. Bedrijven willen hiermee hun zakelijke activiteiten in kaart brengen en deze automatiseren. Ook willen zij hiermee hun processen kunnen orkestreren op verschillende systemen en daarvoor complexe ‘rule engines’ uitrollen.

Ook zijn binnen de twee ‘moedercategorieën’ tools populair die content toevoegen, zoals verificatietools voor handtekeningen, OCR, het invoeren van documenten, conversational AI en Natural Language Technologie (NLT). Bedrijven hebben volgens Gartner deze tools nodig om content volledig te digitaliseren en te structureren.

Combinatie van tooling

Uit het onderzoek wordt verder duidelijk dat bedrijven hun automatiseringstools met elkaar gaan combineren om hun processen op grote schaal te automatiseren en daarvoor een duidelijke strategie te ontwikkelen. Dit betekent dat leveranciers hier nu ook handig op inspelen. Zij voegen bijvoorbeeld nu vaak oplossingen voor RPA, LCAP en BPM samen in een enkele suite.

