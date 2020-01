Bedrijven kunnen 30 procent kosten besparen met hyperautomation

Gartner stelt in een recent rapport dat bedrijven de komende jaren fors in hun kosten snijden als ze investeren in hyperautomation-technologie. In 2024 moet dit zijn opgelopen tot 30 procent. Volgens het rapport gaat het om een combinatie van RPA met technologieën als iBPMS, iPaaS, RPA en decision management tools.

Het gaat dus om een combinatie van RPA met diverse andere technologieën, waarmee hyperautomation mogelijk wordt gemaakt. Gartner stelt dat RPA bezig is met een ware opleving en het door bedrijven meer en meer ingezet zal gaan worden. Maar wat is hyperautomation precies?

Hyperautomation

Hyperautomation refereert naar een aanpak waarin bedrijven in een rap tempo zoveel mogelijk zakelijke processen identificeren en automatiseren. Hierbij worden verschillende technologische tools gebruikt en gecombineerd.

Voorspellingen

De verwachting van Gartner is dat in 2022 zo’n 80 procent van de RPA-automation zijn waarde zal halen uit complementaire technologieën. Hieronder vallen IBPMS, iPaaS en decision management tools.

De verwachting is in 2023 er een stijging van 30 procent zal zijn in gebruik van RPA voor front-office functies voor Sales en Customer Experience. Daarnaast zou 50 procent van de RPA-scripts in 2023 dynamisch gegenereerd worden.

In 2024 moeten bedrijven uiteindelijk een kostenbeparing van 30 procent kunnen realiseren door het combineren van hyperautomation met herontwikkelde operationele processen. Daarbij zijn veel repetitieve taken geautomatiseerd door een RPA-script, taken die in veel gevallen nu door mensen worden uitgevoerd.

RPA-markt

De RPA-markt is volgens Gartner echt bezig met een opleving. Het aanbod wordt uitgebreid, het aantal aanbieders stijgt en spelers worden overgenomen. Bij het kiezen van een RPA-leverancier is het van belang dat er wordt gekeken naar de korte en de lange termijn. Je wil uiteindelijk met één leverancier zoveel mogelijk business processen kunnen automatiseren. Op dit moment is UiPath marktleider in de markt voor RPA.

