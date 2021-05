Microsoft geeft Visual Studio 2019 flinke update

Microsoft heeft de nieuwste release aangekondigd van Visual Studio 2019, versie v16.10. Daarnaast heeft de techgigant zijn voorheen interne Java-ondersteuningstool voor Azure, Open JDK, algemeen beschikbaar gemaakt.

Tijdens de recente editie van Build heeft Microsoft een aantal belangrijke aankondigingen gedaan. Bijvoorbeeld de komst van een grote update voor Windows 10 en het draaien van meer Azure-diensten op Kubernetes via Azure Arc.

Ook de vaak gebruikte ontwikkeltool Visual Studio 2019 van de techgigant ontkomt niet aan nieuwe aankondigingen. Tijdens Build 2021 maakte Microsoft versie 16.10 algemeen beschikbaar. De nieuwe functionaliteit moet ontwikkelaars straks meer productiviteit en gemak brengen.

Een belangrijke nieuwe feature is de ondersteuning van C++20. De compiler en de standaard libraries in Visual Studio 2019 v16.10 beschikken nu over alle functies voor de laatste C++20-standaard. Functionaliteiten die hierdoor beschikbaar komen, zijn onder meer de komst van calendars, timezones en <format>. Deze laatst feature is een faciliteit voor text formatting op basis van ‘fmtlib’. Dit biedt een sneller en veiliger alternatief voor ‘iostreams’ en de ‘printf’-familie.

De functionaliteiten calendars en timezones breiden de bestaande ‘<chrono>’-faciliteiten uit voor het vertegenwoordigen en manipuleren van datums en tijden via type-safe of tijdszones. Niet alle functionaliteiten voor C++20 zijn direct toepasbaar omdat sommige nog gaan veranderen door Defect Reports.

Overige functionaliteit

De Git-productiviteit is ook verbeterd met een nieuwe ‘brand picker’ in de status bar. Hiermee kunnen gebruikers lokale kantoren en kantoren op afstand filteren en acties uitvoeren via een menu dat tevoorschijn komt via een rechtermuisklik.

Ontwikkelaars die met Docker containers werken, kunnen nu iedere combinatie van diensten draaien die in de compose files zijn gedefinieerd. Ook heeft Visual Studio 2019 v16.10 nu een verbeterd container en imagebeheer in de Containers-window.

Preview versie 16.11

Microsoft maakte ook al de eerste preview voor Visual Studio 2019 v16.11 openbaar. Ook hierin zit weer nieuwe functionaliteit, zoals Hot Reload. Hiermee kunnen ontwikkelaars de source code aanpassen tijdens het draaien van de applocatie. Ook beschikt Visual Studio dan over ondersteuning voor de .NET Multi-platform App UI (MAUI).

Microsoft Open JDK nu algemeen beschikbaar

Naast de diverse Visual Studio 2019-updates maakte de techgigant ook zijn eigen build van Java-ondersteuningstool Open JDK algemeen beschikbaar. Open JDK werd eerst alleen intern bij de techgigant gebruikt voor default Java-ondersteuning voor de Azure clouddiensten. Nu kunnen ontwikkelaars de door Microsoft gebouwde versie overal zelf uitrollen.

De tool beschikt over binaries voor Java 11 op basis van OpenJDK 11.0.11+9 x64 server- en desktopomgevingen. Denk daarbij aan MacOS, Linux en Windows. Microsoft presenteert ook een Early Access binary voor Java 16 for Linux en Windows on Arm, op basis van de laatste OpenJDK 16.0.1+9-versie.

Verder lanceert de techgigant voor Open JDK een eigen build van OpenJDK Docker images en bijbehorende Docker-files. De OpenJDK 11-versies van de Microsoft Build van OpenJDK zullen gedurende langere tijd worden ondersteund en ontvangen gratis kwartaalupdates.