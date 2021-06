Visual Studio Code v1.57 komt met Terminal Tabs en Workspace Trust

Microsoft heeft onlangs Visual Studio Code versie 1.57 uitgebracht. Ontwikkelaars kunnen onder meer rekenen op terminal tabs, Workspace Trust en remote repositories (RemoteHub).

Microsoft voorziet VS Code regelmatig van nieuwe functionaliteit en is nu bij versie 1.57 aangekomen. In de VS Code v1.57 May 2021 update is functionaliteit voor zogenoemde terminal tabs te vinden. Hiermee kunnen ontwikkelaars eenvoudig en snel verschillende open terminals bouwen, beheren en in groepen onderbrengen. Met het eenvoudige commando ‘terminal.integrated.tabs.enabled’ kan deze functionaliteit worden aangezet. Hierna verschijnt de nieuwe tabs-functionaliteit automatisch wanneer er minimaal twee terminals worden geopend.

Workspace Trust geeft op zijn beurt meer bescherming tegen onder meer het uitvoeren van code wanneer er in een onbekende broncode wordt gebladerd. Automatisch wordt nu, voor het uitvoeren van de code, gevraagd of de afzender van deze code wordt vertrouwd. Volgens Microsoft vervroegt deze functionaliteit het beslissingsproces om al dan niet code uit te voeren en laat ontwikkelaars ook meer nadenken over de impact die het uitvoeren van (onbekende) code kan hebben.

Komst Remote Repositories (RemoteHub)

Een andere belangrijke nieuwe feature in VS Code versie 1.57 is de komst van Remote Repositories (RemoteHub). Deze functionaliteit laat ontwikkelaars code browsen en bewerken zonder dat lokale repositories worden gekloond. Deze functionaliteit komt via een ingebouwde extensie in de Insider Build van VS Code en maakt het bijvoorbeeld mogelijk iedere GitHub repository direct vanuit de editor te browsen, te zoeken en te bewerken of aan bij te dragen. Dit zonder eerst te moeten klonen of een lokale repository te hebben.

Andere updates in versie 1.57 van VS Code zijn onder meer het verbeteren van de JavaScript debugging door een integratie met Microsoft Edge Developer Tools, JSDoc @link support, Go to Definition for non-code files en definitieve Notebook API voor het ondersteunen van notebooks in VS Code.

Verder heeft Microsoft voor VS Code ook het starten met het gebruik van VS Code verbeterd. Hiervoor zijn verschillende tools voor het opstarten van VS Code en het leren omgaan met deze tool verder verbeterd. De May 2021 release 1.57 van VS Code is per direct beschikbaar.

