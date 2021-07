Nutanix-oprichter Dheeraj Pandey lanceert startup DevRev

Dheeraj Pandey, de oud-CEO en oprichter van Nutanix, heeft de nieuwe startup DevRev gelanceerd. DevRev wil het developers makkelijker maken applicaties te ontwikkelen, zonder dat zij daarbij constant tussen verschillende bedrijfssilo’s moeten schakelen. Een eerste product betreft een ‘dev-centric’ CRM API.

Dheeraj Pandey heeft de maanden sinds zijn afscheid van Nutanix (vertrek werd augustus 2020 bekend) niet stil gezeten. Samen met eveneens voormalig VP Engineering van Nutanix Manoj Agarwal heeft Pandey de startup Devrev in het leven geroepen.

De startup is al een tijdje actief en telt inmiddels 75 medewerkers. Daarnaast heeft DevRev ongeveer 42 miljoen euro (50 miljoen dollar) aan kapitaal bij diverse investeerders opgehaald. DevRev is bezig uit te breiden naar het nieuwe IT-mekka Austin, Texas. Ook worden vestigingen opgezet in San Fransisco, Bangalore in India en in Slovenië in Europa.

Voor applicatieontwikkelaars

DevRev richt zich op applicatieontwikkelaars en wil hun ontwikkelwerk zo makkelijk mogelijk maken. Vooral om hen applicaties te laten ontwikkelen, zonder dat ze last hebben van alle bedrijfsafdelingen en -systemen die zich met dit ontwikkelproces willen bemoeien. Specifieke tooling als APIs, ontwerpen en een interactiemodel moet hierbij gaan helpen. Of zoals Dheeraj Pandey het stelt: “Het samenbrengen van Development (Dev) en Revenue (Rev).”

Eerste product

De startup heeft al een eerste product in ontwikkeling. Het betreft een ‘dev-centric’ CRM API. Deze API combineert daarbij data, ontwerp en AI in de vorm van machine learning in een ontwikkeltool. Met dit platform, nu alleen geschikt voor CRM-applicaties, kunnen ontwikkelaars dan makkelijker hun applicaties bouwen, ondersteunen en uiteindelijk uitbrengen en doen groeien.

Ontwikkelaars kunnen het platform gebruiken voor het verbinden van hun code met productiezaken en voor interactie met klanten vanuit een enkele omgeving. Concreet betekent het dat ontwikkelaars en hun interne of externe klanten in realtime via het platform met elkaar kunnen communiceren en samenwerken.

Het nu in ontwikkeling zijnde eerste product van DevRev, de CRM API, moet in de loop van 2022 beschikbaar komen.