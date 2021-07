Adobe stapt ook in RPA-markt met nieuwe ontwikkeltools voor PDF

Adobe ziet mogelijkheden in de markt voor robotic process automation (RPA) en machine learning. De softwaregigant brengt hiervoor een tweetal clousgebaseerde diensten op de markt die repetitieve handelingen en workflows rondom documenten nu volledig moeten automatiseren.

RPA-diensten, vaak gecombineerd met kunstmatige intelligentie, zijn onder bedrijven zeer populair. Ook softwaregigant Adobe wil nu een stuk van deze taart meepakken.

Adobe heeft onlangs voor RPA een tweetal cloudgebaseerde diensten geïntroduceerd; Adobe PDF Extract API and Adobe Document Generation API. Deze oplossingen helpen om RPA-workflows en applicaties te bouwen die documenten geheel automatisch kunnen verwerken. Bijvoorbeeld het automatisch opstellen van contracten of het kopiëren van gegevens uit facturen naar administratieve databases.

Functionaliteit diensten

Beide nu aangekondigde diensten richten zich vooral op het automatiseren van taken voor documenten die op het PDF-formaat zijn gebaseerd. PDF Extract API maakt het met machine learning mogelijk alle content uit een document te halen en niet slechts één type content dat andere oplossingen nu al bieden. De tool kan alle content, niet alleen tekst, maar ook bijvoorbeeld ingebouwde spreadsheets, in een bestand stoppen. Deze data kunnen dan weer door bots in RPA-workflows worden geïntegreerd voor het geheel geautomatiseerd uitvoeren van taken.

Naast voor het automatiseren van taken, kan de technologie van PDF Extract API ook worden ingezet voor het trainen van AI-modellen. Bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van intelligente chatbots.

Document Generation API

De nieuwe dienst Document Generation API maakt het klanten mogelijk applicaties te ontwikkelen die geheel automatisch documenten aanpassen en formulieren invullen. Bedrijven kunnen hiermee bijvoorbeeld het opstellen van contacten met specifieke klanten makkelijker automatiseren door klantendata uit CRM-databases of andere zakelijke applicaties direct aan deze contracten toe te voegen. Dit bespaart bedrijven en hun klanten veel tijd.

Document Generation API werkt ook goed samen met PDF Extract API. De automatisch met Document Generation API ingevulde informatie kan met PDF Extract API weer aan RPA-bots worden geleverd. De RPA-bots kunnen vervolgens weer hun processen uitvoeren.

Integratie en beschikbaarheid

Adobe wil dit proces versimpelen en heeft hiervoor een integratie ontwikkeld voor de Microsoft RPA-oplossing Power Automate. Met een connector kunnen Power Platform-gebruikers nu makkelijk het voorbereiden van documenten, facturen en overeenkomst geheel automatiseren. Bij deze integratie worden 15 nieuwe templates meegeleverd voor workflows van documenten.

Document Generation API en PDF Extract API vormen een onderdeel van de Document Services suite van Adobe. Deze vorig jaar gelanceerde suite omvat een bundel van diverse automatiseringsoplossingen rondom het PDF-formaat. Adobe heeft ook bekendgemaakt dat de Adobe Documents Services suite, inclusief Document Generation API en PDF Extract API, nu beschikbaar zijn van de Marketplace van AWS.