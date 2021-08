Nederlandse low-codespecialist Clevr koopt Digitread uit Noorwegen

De Nederlandse low-codespecialist Clevr neemt de Noorse softwarespecialist Digitread over. Hiermee breidt Clevr zijn productportfolio uit met product life cycle management (plm)-software voor de maakindustrie.

De overname van Digitread, waarvan de financiële details niet bekend zijn gemaakt, moet Clevr meer marktaandeel brengen in plm-software voor de maakindustrie. Met deze software kunnen productiebedrijven allerlei informatie bijhouden over de producten die ze produceren. Het systeem slaat onder meer informatie op over de prijs en kwaliteit van componenten en de leveranciers ervan. Met de software is het ook mogelijk om informatie op te slaan over de goedkeuring van het product en recycling en digitale twins te bouwen.

Strategie Clevr

De overname van Digitread past in de strategie van de Nederlandse low-codespecialist. Clevr wil de komende jaren flink uitbreiden. Inmiddels is het bedrijf uit Amersfoort actief in zeventien landen en heeft het ongeveer 230 medewerkers. De overname van de Noorse plm-specialist moet de kennis van Clevr op dit terrein verder uitbreiden. Ook is het straks mogelijk de eigen low-codeoplossingen aan plm-software te koppelen, wat de digitale transformatie van bedrijven in de maakindustrie nog beter moet faciliteren.

Siemens-partners

De overname is daarnaast ook handig, aangezien beide bedrijven belangrijke Siemens-partners zijn. Digitread gebruikt voor zijn software onder meer de Teamcenter-software van het Duitse technologieconcern. Clevr baseert zijn low-codeoplossingen op basis van het platform van Mendix, een dochterbedrijf van Siemens.