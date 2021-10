UiPath creëert met platformupdate efficiënter applicatielandschap

UiPath heeft zijn RPA-platform een grote update gegeven. De toegevoegde functionaliteit richt zich vooral op het oplossen van problemen rondom het wijdverspreide applicatielandschap, meer security en makkelijker beheer.

Met de functionaliteit uit versie 2021.10 kunnen bedrijven AI toepassen in ieder onderdeel van hun werkprocessen. Dit moet IT-teams helpen automatisering op schaal door te voeren, te onderhouden en te beveiligen. De toevoeging van meer AI-functionaliteit helpt ontwikkelaars sneller automatiseringsprocessen te bouwen.

Controle over wijdverspreide applicaties

Een belangrijk onderdeel van automatisering is het oplossen van problemen die ontstaan door het constant uitbreiden van het aantal applicaties binnen bedrijven. Gemiddeld gebruiken medewerkers nu 175 applicaties die zich zowel in (multi)cloud- als on-premises-omgevingen bevinden. Dit bedreigt uiteindelijk de productiviteit. De nu geïntroduceerde Integration Service moet deze fragmentatie tegengaan door het optimaliseren van de gebruikte applicaties met automatisering of API’s.

Met de tool kunnen ontwikkelaars API’s bouwen voor nieuwe automatiseringsprocessen. Dit zijn eigenlijk de al bestaande software robots binnen het platform, maar worden nu gebruikt voor het automatiseren van het gebruik van applicaties voor bepaalde activiteiten. De dienst is eind deze maand in het RPA-platform beschikbaar en biedt al standaard voorgebouwde connectors naar 70 verschillende applicaties.

Security uitbreiden

Een andere belangrijke update richt zich op verbeterde security. Via een integratie met het Falcon-platform van securityleverancier CrowdStrike is er meer endpointbescherming beschikbaar. De nieuwe functionaliteit Robot Auto-Healing onderzoekt regelmatig de runtime-omgevingen van de software robots op securityproblemen en lost deze zonder menselijke interventie op. De technologie zal worden gelijkgeschakeld met runtime governance, zodat geautomatiseerde workflows altijd aan de beveiligingsstandaarden van organisaties voldoen.

Beter beheer

Op het terrein van het beheer van de RPA-workflowomgeving, krijgt het platform met de nieuwe UiPath Automation Suite nu cloud-native mogelijkheden voor het uitrollen van alle UiPath-servers als containers. Hierdoor kunnen zij overal draaien, zonder te hoeven worden aangepast. Verder wordt ook de SaaS-dienst UiPath Automation Path uitgebreid met clouddiensten voor onder meer process mining en test management.

Verdere upgrades in versie 2021.10 zijn er onder meer voor ontwikkelaars. Zij krijgen de beschikking over een geüpdatet framework voor het aanpassen van geautomatiseerde workflows voor process mining. Ook moeten de, nu nog in review bevindende, nieuwe AI Solution Templates en Forms AI-diensten helpen bij het makkelijker inbouwen van AI-functionaliteit in automatiseringstrajecten.

Ook heeft het UiPath RPA-platform nieuwe ondersteuning gekregen voor Windows en Microsoft Office. Deze bestaat onder andere uit cross-platformondersteuning voor op Linux gebaseerde software robots die API-automatiseringen met low-level bronnen draaien. Ook is er een nieuwe integratie tussen Assistant en de UiPath Marketplace. Hierdoor kunnen klanten makkelijker bepaalde UiPath Marketplace-automatiseringen toepassen.

