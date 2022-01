Git 2.35 biedt meer inzicht en flexibiliteit

Git is van nieuwe functionaliteit voorzien. Versie 2.35 richt zich op meer inzicht en flexibiliteit voor de dagelijkse werkzaamheden.

Versie 2.35 komt met verbeteringen voor git log. Het onderdeel is aangepast om geselecteerde command-line door te geven via een speciale placeholder. Het moet een beter alternatief zijn voor de gebruikelijke werkwijze waarbij log- en omschrijfcommando’s gecombineerd worden met pipes.

Ook de werkwijze van de ‘–invert-grep’-optie is aangepast. De optie moet de resultaten van ‘–grep<pattern>’ en ‘decorate-refs’ meenemen. Om het gebruik van de tool te vereenvoudigen, is de git completion script uitgebreid. Het weet nu dat ‘human’ en ‘auto’ geldige waardes zijn voor log-commando’s met de ‘–date’ optie.

Overige verbeteringen

Gebruikers krijgen daarnaast na installatie een ander kleurenpallet te zien als zij met’ git grep’ werken. Ook heeft ‘git apply’ verder nu geleerd dat het berichten kan negeren.

De update lost daarnaast een hoop bestaande bugs op. Het gaat onder meer om ‘fetch’-misdragingen, matching-problemen in ‘sparse-checkout’ en ‘grep’-problemen. Ook biedt de nieuwe versie een optie voor het uitsluitend stashen van bepaalde veranderingen. Hierdoor kan alles van wat tot nu toe aan de index is toegevoegd, worden ‘gestashed’ via een nieuw opgezette parameter met ‘git-stash’. Dit moet gebruikers meer controle geven over wat er in de stash gebeurt. Het werkt nu ook met push- en save-commando’s.

Git 2.35 is per direct beschikbaar voor Windows, macOS en Linux/Unix.