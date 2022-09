UiPath voegt nieuwe features toe aan het Business Automation Platform. Hiervan profiteren ontwikkelaars en bedrijven die meer automatisering in hun bedrijfsprocessen willen doorvoeren.

De updates zijn onthuld tijdens het FORWARD-evenement. Veel nieuwe functionaliteit is gericht op het UiPath Business Automation Platform. Dit platform helpt bedrijven en vooral ontwikkelaars met het ontwikkelen van nieuwe applicaties en het automatiseren van bestaande applicaties en geautomatiseerde workflows.

Nieuwe functionaliteit

Zo moet de komst van UiPath Studio Web, een browsergebaseerde tool voor het ontwikkelen van automatiseringstoepassingen, ontwikkelaars met cross-platformondersteuning helpen makkelijker op grote schaal automatisering toe te passen. Vooral voor publieksgerichte processen, applicaties voor klantenservice en diensten die meer waarde toevoegen, zoals het stroomlijnen van klantenervaringen.

Ook komt een connection builder beschikbaar die API’s makkelijker moet koppelen met zowel interne zakelijke applicaties als speciale brancheoplossingen. Ook dit moet weer bijdragen aan meer mogelijkheden voor automatisering en applicaties voor ontwikkelaars.

Verder worden de mogelijkheden voor continous discovery verder uitgebreid. Hiermee kunnen bedrijven de huidige stand van zaken rond processen en taken in kaart brengen, daarop actie ondernemen en ze continu in de gaten houden voor het doorvoeren van verbeteringen die de gewenste bedrijfsresultaten opleveren.

Hiervoor maakt de tool Automation Hub het nu mogelijk verwachte en werkelijke ROI-resultaten met elkaar te vergelijken. Met Process Mining krijgen bedrijven meer schaalbaarheid en prestaties voor het verbeteren van hun analyses. Deze analyses moeten uiteindelijk ook weer bijdragen aan meer inzicht in de bedrijfsprocessen.

Met de toevoeging van Assisted Task Mining krijgen managers die verantwoordelijk zijn voor procesverbetering de mogelijkheid de wijze waarop processen verlopen vast te leggen en te documenteren. Inclusief alle veranderingen die zich in de dagelijkse praktijk voordoen.

Meer updates

Daarnaast wordt nu ook, vooral door de recente overname van Re:infer, Communications Mining aan het UiPah Business Platform toegevoegd. Deze oplossing helpt bij het benutten van de grote hoeveelheid aan communicatiegegevens die bedrijven genereren. Bedrijven kunnen met deze functionaliteit onder meer e-mailberichten, documenten, chatlogs en social mediaberichten, maar nu zelfs ook bankafschriften en financiële overzichten, analyseren. Dit moet praktische toepasbare inzichten en nieuwe kansen voor meer automatiseringsmogelijkheden opleveren.

Voor meer intelligentie heeft UiPath ook zijn AI Computer Vision-oplossing verbeterd. Hierdoor kan deze technologie nu eenvoudiger nieuwe types dynamische scherminhoud lezen, zoals scrollende tabellen op het internet en in applicaties.

Automation Cloud en Automation Suite

Uipath heeft verder ook de Automation Suite van nieuwe functionaliteit voorzien. Voor Automation Cloud is onder andere ondersteuning voor het vertragen van de uitrol van automatiseringsscripts toegevoegd. Dit moet bedrijven meer tijd geven de scripts te testen.

Ook stelt ondersteuning van VPN-connectiviteit tussen locaties en de Automation Cloud Robots softwaregebaseerde robots in staat systemen en data in private cloudomgevingen te automatiseren. Ook is voor deze versie van het automatseringsplatform nieuwe compliance- en securityfunctionaliteit toegevoegd.

Voor de on-premversie Automation Suite van de automatiseringsspecialist is nu nieuwe Process Mining-functionaliteit toegevoegd, naast eveneens nieuwe mogelijkheden als serverless robots. Ook is nu voor deze versie ondersteuning gekomen voor high availbility en disaster recovery.

Alle nieuwe UiPath-functionaliteit voor het UiPath Business Automation Platform is eind oktober dit jaar beschikbaar.

