Huawei klaagt Verizon aan wegens patentinbreuken

Huawei heeft aangekondigd dat het Verizon aanklaagt voor patentschendingen. De zaak, die in Texas wordt ingediend, gaat erom dat Verizon 12 patenten van Huawei gebruikt zou hebben zonder toestemming.

De patenten gaan zonder uitzondering over netwerktechnologie. De technologieën in de patenten hebben namen als “Sending Method, Receiving and Processing Method en Apparatus for Adapting Payload Bandwidth for Data Transmission”. Huawei benadrukt regelmatig zijn R&D-uitgaven, die in 2018 bijna 15 procent van de inkomsten van het bedrijf waard waren.

Huawei laat weten dat het geen andere uitweg ziet dan een aanklacht in te dienen. “De producten en diensten van Verizon hebben geprofiteerd van gepatenteerde technologie die Huawei gedurende vele jaren van onderzoek en ontwikkeling heeft ontwikkeld,” laat het Chinese bedrijf weten. “Al jaren onderhandelen we met veel bedrijven met succes over licentieovereenkomsten. Helaas, wanneer er geen overeenstemming kan worden bereikt, hebben we geen andere keuze dan een rechtszaak aan te spannen.”

Slepend conflict

Het conflict tussen Huawei en Verizon dateert al van vorig jaar. Huawei eiste toen betaling voor licenties op meer dan 200 patenten. Op dat moment werd in andere media gemeld dat de licentiekosten voor deze octrooien meer dan 1 miljard dollar konden bedragen. De Amerikaanse Senaat probeerde het verkopen en kopen van patenten door Huawei eerder al tegen te houden. Dat heeft natuurlijk ook zeker te maken met de angst voor spionage die heerst in de VS. Gisteren werd al duidelijk dat Amerikaanse officials bewijs meenden te hebben voor een backdoor.

Huawei eist tot dusver geen specifiek bedrag, volgens bronnen. Dit omdat het bedrijf meer gegevens van Verizon nodig zou hebben om een schatting uit te werken. Uiteindelijk zou het het hele verhaal tot honderden miljoenen dollars kunnen gaan kosten. Huawei richt zich specifiek op deze 12 patenten omdat het sterke aanwijzingen heeft dat Verizon ze gebruikt, en rechtbanken liever kleinere aantallen tegelijk behandelen.