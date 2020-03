Huawei verwacht 5G-materiaal te leveren aan Europese providers

Huawei is ervan overtuigd dat het Europese telecomproviders zal voorzien van 5G-technologie. De Verenigde Staten proberen Europese bondgenoten echter te weerhouden, aangezien het bewijzen zou hebben dat de Chinese fabrikant spioneert.

In de Verenigde Staten werd vorige week een voorstel aangenomen in de Senaat, waardoor providers een vergoeding kunnen krijgen voor het weghalen van reeds geplaatst materiaal van Huawei. De Chinese fabrikant verwacht echter dat Europese providers gewoon materiaal af zullen nemen.

Dat laat de Abraham Liu, Vice President Europe bij Huawei, weten aan Reuters. Volgens Liu hebben providers vrije keus om met een partij in zee te gaan en zal er altijd een keuze worden gemaakt voor de fabrikant die de beste deal brengt.

In Europa staat het lidstaten vrij een afweging te maken over het wel of niet in zee gaan met de Chinese fabrikant. “Operators hebben honderd procent controle over informatie die over het netwerk wordt getransporteerd. Wij bouwen als het ware de snelweg en de operators zijn de tolpoortjes die bepalen hoeveel auto’s erdoorheen mogen. Wij geven hen de sleutel waarna zij de volledige controle hebben”, aldus Huawei.

In landen als Duitsland wordt er nog druk gediscussieerd over het wel of niet weren van Huawei bij het leveren van materiaal voor het 5G-netwerk. De commissie die zich buigt over technologie in het land meende vorige maand dat de claims van Amerika over Huawei niet door keihard bewijs werden ondersteund, maar vond wel dat er voorzichtig met het bedrijf moest worden omgegaan. Tegelijkertijd wordt er vanuit de Duitse regering ook gewaarschuwd dat het niet in zee gaan met Huawei een aanzienlijke vertraging van het 5G-netwerk zal opleveren.