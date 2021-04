AMS-IX haalt internetrecord van 10 Tbit/s

Het Nederlandse internetknooppunt AMS-IX heeft bekendgemaakt dat het woensdagavond een nieuw snelheidsrecord heeft doorbroken. Voor het eerst in de geschiedenis oversteeg het totale verkeer een snelheid van 10 terabit per seconde.

De pieksnelheid van 10,012 Tbit/s werd gehaald om ongeveer 22:00 uur. Met de nieuwe piek is de pieksnelheid in het afgelopen jaar met zo’n 25 procent toegenomen. Het internetknooppunt verbrak in maart 2020 namelijk de grens van 8 terabit per seconde. Afgelopen november werd de grens van 9 Tbit/s bereikt. Het gaat hierbij overigens niet alleen om Nederlands internetverbruik: AMS-IX verwerkt ook veel internationaal dataverkeer.

Coronapandemie en slecht weer

Volgens AMS-IX is de snelle groei het gevolg van de coronapandemie en het winterse weer. De avondklok en het slechte weer zorgen ervoor dat mensen binnen blijven en meer online media consumeren. Ook hebben veel aangesloten netwerken in de afgelopen jaren hun poortcapaciteit opgewaardeerd om mee te groeien met de stijging van het internetverkeer.

“Door de pandemie is er sprake van internetgroei die doet denken aan het einde van de jaren ’90. Vorig jaar hebben we ruim 35 procent meer internetverkeer afgehandeld en ook dit jaar gaan we deze eerste maanden die kant op. Het zijn onzekere tijden, maar je kan er zeker van zijn dat het internetverkeer blijft toenemen,” aldus AMS-IX CEO Peter van Burgel.

Nog zat ruimte voor groei

AMS-IX belooft dat het de groei in dataverkeer prima op kan vangen. Volgens het internetknooppunt is met de huidige infrastructuur zelfs een verdubbeling van het internetverkeer nog mogelijk. Het internetknooppunt heeft in het afgelopen jaar 100-gigabitpoorten toegevoegd en de algemene poortcapaciteit uitgebreid. Daarmee komt de capaciteit momenteel op meer dan 42 terabit per seconde uit.

Ook grote toename aan verkeer bij andere knooppunten

Ook andere knooppunten zien door de coronapandemie het dataverkeer hoog oplopen. Het Belgische internetknooppunt BNIX vertelde dat het in 2020 wel 40 procent meer data te verwerken dan in het jaar ervoor. De piek lag op 15 december, toen kreeg het knooppunt meer dan 600 gigabit per seconde te verduren.

