Samsung claimt toppositie in toegekende 5G-patenten

Samsung heeft het grootst aantal toegekende patenten voor 5G. Dit blijkt uit een Duitse studie.

De Zuid-Koreaanse techgigant heeft de meeste toegekende 5G-gerelateerde patenten, met een totaal van 1728. Dit blijkt uit een gezamenlijke studie die in januari is uitgevoerd door de Technische Universiteit van Berlijn en het onderzoeksbureau voor intellectueel eigendom Iplytics. De patenten moeten door ten minste één van de kantoren in de Verenigde Staten, Europe of het Patent Cooperation Treaty (PCT) zijn toegekend om in de data meegenomen te worden. De studie is uitgevoerd in opdracht van het Duitse Ministerie van Economische Zaken en Energie.

Volgens het onderzoek zijn de toegekende octrooien van Samsung allemaal afdwingbaar. Dit wil zeggen dat ze officieel erkend worden voor hun exclusieve recht. Op het gebied van toegekende 5G-patenten staat Nokia op de tweede plaats met een aantal van 1584, gevolgd door LG met 1415 patenten en op de vierde plek staat Huawei met 1274 patenten. Huawei heeft wel de meeste patenten ingestuurd met een aantal van 3147, maar dit betekent niet dat elk patent ook daadwerkelijk wordt toegekend aan het Chinese telecombedrijf.

Bron: Samsung

Samsung gaat hard op 5G-gebied

Samsung heeft de laatste maanden flink geïnvesteerd in 5G. Vorige week maakte het bedrijf bekend dat het gaat samenwerken met Xilinx om nieuwe chips te leveren voor de 5G-netwerken van Samsung. Xilinx maakt gebruik van Versal Adaptive Computer Acceleration Platform-chips. Deze Versal ACAP-chips bieden een universeel, flexibel en schaalbaar platform dat aan de eisen van meerdere operators in meerdere regio’s kan voldoen. Samsung verwacht dat de samenwerking met Xilinx het begin is van een ‘nieuwe 5G-era’.

5G-snelheidsrecord

Ook wist Samsung het 5G-snelheidsrecord te breken. Het bedrijf had twee apparaten tegelijk voorzien van een verbinding met een downlink van 3,4 Gbps via 5G. Samsung bereikte de snelheden door gebruik te maken van de 5G New Radio Access Unit, een zendmast gemaakt voor mmWave-5G dat vorig jaar werd aangekondigd. Door deze nieuwe technologie kwamen ze uit op een gecombineerde pieksnelheid van 8,5 Gbps. Hiermee sneuvelde het vorige ‘snelheidsrecord’ van Ericsson van 3,7 Gbps op één apparaat in plaats van twee apparaten.