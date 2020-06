Gemeenten willen meer 5G-voorlichting door landelijke overheid

Tientallen Nederlandse gemeenten willen dat de landelijke overheid een actievere rol gaat spelen in het informeren van burgers over 5G. De NOS hield een onderzoek onder gemeenten waaruit blijkt dat meer voorlichting van de landelijke overheid op prijs zou worden gesteld.

In Nederland moeten de frequenties voor het 5G-netwerk nog geveild worden, maar gemeenten hebben het tot die tijd ook al druk met het vervullen van taken gerelateerd aan het 5G-netwerk. Zij spelen een grote rol in de plaatsing van de zendmasten (in samenwerking met de providers die de frequenties kopen) en zijn het eerste aanspreekpunt voor burgers als het gaat om vragen over 5G.

Uit het onderzoek blijkt dat een overgrote meerderheid van de gemeenten te maken heeft gehad met vraagstukken over de mogelijke gezondheidsrisico’s die het 5G-netwerk met zich mee zou brengen. Een kwestie die volgens bijna zestig procent van de gemeenten die meewerkten aan het onderzoek opgepakt zou kunnen worden door de overheid.

Het ministerie van Economische Zaken liet in een reactie aan de NOS weten dat het op de hoogte is van de toename in vraag naar voorlichting door de regering. Naar eigen zeggen heeft het al stappen gezet om te voldoen aan die vraag, onder andere door regiobijeenkomsten te organiseren.

‘5G’-masten doelwit van brandstichting

Eind deze maand zullen de eerste frequenties voor het 5G-netwerk onder de hamer gaan, maar het uitrollen van de nieuwe technologie is niet zonder slag of stoot gegaan. Tegenstanders van het uitrollen vrezen dat er gezondheidsrisico’s kleven aan 5G en poogden middels het stichten van brand in zendmasten een punt te maken. Eind mei ging de zoveelste in vlammen op in Roosendaal, waarna de politie al snel de conclusie trok dat het ging om brandstichting.

In het Verenigd Koninkrijk speelde hetzelfde probleem (daar is het netwerk al wel uitgerold), maar werd recentelijk een brandstichter veroordeeld. De man ontving een gevangenisstraf van drie jaar voor het in brand steken van een zendmast van Vodafone.