T-Mobile begint 28 juli met 5G in Nederland

T-Mobile activeert zijn 5G-netwerk op dinsdag 28 juli. De provider gebruikt hiervoor de vorige week verworven frequenties. Volgens T-Mobile is het 5G-netwerk voor het einde van het jaar landelijk dekkend.

Klanten met een T-Mobile Unlimited- of Unlimited Plus-abonnement hebben vanaf morgen toegang tot het 5G-netwerk van T-Mobile, mits ze beschikken over een smartphone die ook daadwerkelijk 5G ondersteunt. Klanten die beschikken over een T-Mobile Go-abonnement kunnen toegang krijgen tot het 5G-netwerk tegen betaling.

Vorige week was er een grote frequentieveiling en T-Mobile kocht, net als KPN en VodafoneZiggo, vergunningen voor het gebruik van de 700MHz-, 1400MHz- en 2100MHz-frequenties. T-Mobile geeft aan dat zijn 5G-netwerk gebaseerd is op de 700MHz-frequentie.

Het nieuwe 5G-netwerk moet voor een stabielere netwerkverbinding zorgen. Dit is bijvoorbeeld belangrijk voor kritische communicatiediensten zoals de politie en ambulances. Volgens Søren Abildgaard, CEO van T-Mobile, biedt het nieuwe netwerk eindeloze mogelijkheden: “Dit is het begin van een nieuw tijdperk met nieuwe mogelijkheden van connectiviteit en mobiel internet. Van ongekende snelheden en een nog betere netwerkervaring tot digitale transformatie van het bedrijfsleven. Van onbeperkte connectiviteit en communicatie tussen mensen, systemen en apparaten.”

Landelijke dekking

Volgens T-Mobile zal het 5G-netwerk in het begin van zijn levensfase net zo snel zijn als 4G. De provider meldt niet waar dekking is het voor het netwerk, maar het bedrijf belooft wel dat tegen het einde van het jaar landelijke dekking is voor het 5G-netwerk. Vorig jaar gaf de Europese Commissie toestemming voor de fusie tussen T-Mobile en Tele2. T-Mobile beloofde dat het bedrijf samen met Tele2 een landelijk dekkend 5G-netwerk zou kunnen bieden en dit jaar wil het bedrijf die belofte waarmaken.

Andere providers

T-Mobile heeft niet de primeur op 5G-gebied. Vodafone is de eerste provider in Nederland die is begonnen met het aanbieden van 5G. Het bedrijf gebruikt hiervoor bestaande 4G-frequenties die voor 10 procent snellere verbindingen zorgen. Wanneer Vodafone de nieuwe 5G-frequenties in gebruik gaat nemen is nog onbekend.

KPN gaat morgen ook zijn 5G-netwerk activeren. De Randstad en Eindhoven krijgen als eerste toegang tot het 5G-netwerk en het landelijke netwerk wordt volgend jaar geïntroduceerd.