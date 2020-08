IBM komt met cloud-tiering voor betere mainframe-opslag

IBM verbetert de prestaties van de opslag van mainframes, onder andere door cloud tiering toe te voegen.

IBM heeft de functionaliteit verbeterd van de mainframe-opslag en de virtual tape library (VTL). Zo krijgt de DS8900F-flasharray een verbeterde geheugencache. Deze wordt maar liefst 70 procent groter (van 2TB tot 3,4TB). Nu kunnen bijvoorbeeld 8 x DS8870-arrays binnen één DS8950F worden geconsolideerd.

IBM mainframe-oplossingen

De DS8910F is integreerbaar met de Z15 T02-mainframe en LinuxONE III LT2, zoals aangekondigd in april dit jaar. De DS8900F kan op zijn beurt nu beter integreren met de TS7770 VTL. Deze kan bovendien gegevens comprimeren voordat je ze via een TCP of IP-link naar de TS7770 stuurt. De TS7770 kan nu tot 3 keer zoveel gegevens opslaan dan eerder.

De benodigde SP 800-131A-encryptie is nu live op de DS8990F, waarmee alle data die wordt verstuurd aan de TS7770s ook van deze encryptie is voorzien, geheel volgens de regels. Tot slot is er nog die cloud tiering, ook wel Transparant Cloud Tiering (TCT) genoemd, waardoor het versturen van gegevens naar en van de cloud volledig wordt geautomatiseerd. Het mainframe heeft hierdoor nog minder dan 50 procent van de tijd nodig voor dit werk. TCT wordt ook gebruikt om back-ups te maken naar de cloud, in combinatie met het Data Facility Storage Management Subsystem (DFSMS).

Noodherstel via TS7770

Het is ook mogelijk om disaster recovery in te zetten, want in een raster van TS7770s worden data sets gekopieerd en naar de cloud gestuurd. De cloud is in verschillende pools verdeeld, met elk een andere houdbaarheidsdatum. De cloud-pools zijn van toepassing op IBM Cloud, AWS S3, IBM Cloud Object Storage on-premise en RStor. Als er een herstel moet plaatsvinden, dan kan dit op een lege TS7770 die buiten het raster valt.

Een analyst van Mesabi Group, David Hill, zegt dat het een goede stap is voor het IT-bedrijf: “IBM biedt een uitgebreid opslagportfolio voor zijn Z-oplossingen. Zo voldoen ze aan alle vereisten voor corporate gegevensopslag. De wendbaarheid, moderniteit en veiligheid zullen zorgen voor een goede fundering.”