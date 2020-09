Huawei stopt bepaalde activiteiten in Verenigd Koninkrijk

Huawei beëindigt een aantal enterprise activiteiten in het Verenigd Koninkrijk. Na een evaluatie zou het bedrijf niet langer door willen gaan met de netwerk-, storage- en serveractiviteiten.

Een Huawei-woordvoerder bevestigt tegenover The Register de plannen in het Verenigd Koninkrijk. De Chinese techreus heeft channel partners en klanten inmiddels ingelicht over de stap.

Huawei stelt op een betere manier minder producten te willen leveren. Huawei heeft niet bevestigd om welke producten het gaat. Volgens bronnen gaat het echter om de netwerk-, storage- en netwerkactiviteiten. De verkoop stopt eind dit jaar.

De woordvoerder geeft aan bestaande klanten volledige ondersteuning en onderhoud te blijven bieden, voor de rest van de levenscyclus van de producten.

Verschillende posities van medewerkers komen te vervallen. Huawei hoopt de getroffen werknemers elders in het bedrijf te plaatsen. Ongeveer 20 van de 50 Huawei Enterprise-werknemers worden getroffen door de stap.

Huawei geweerd in Verenigd Koninkrijk

De Britse regering besloot eerder Huawei te weren bij het aanleg van het nieuwe 5G-netwerk. Dit besluit zou genomen zijn onder Amerikaanse druk. De Verenigde Staten meent dat Huawei niet te vertrouwen is, vanwege de banden met de Chinese overheid. Volgens Amerika worden er achterdeurtjes in Huawei-technologie geplaatst, mogelijk voor spionage.

