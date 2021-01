Britse mededingingswaakhond onderzoekt Arm-overname Nvidia

De Britse mededingingswaakhond heeft bekendgemaakt dat het een onderzoek start naar de mogelijke overname van Arm door Nvidia. Bij de overname zou 40 miljard dollar (32,6 miljard euro) gemoeid gaan.

Bij het onderzoek wil de Competition and Markets Authority (CMA) controleren of de overname niet nadelig uitpakt voor de markt in het algemeen. Arm verstrekt licenties aan derden om eigen chips op te baseren. De waakhond is bang dat Arm na de overname hier mogelijk mee stopt, de prijzen verhoogt of de kwaliteit verlaagt. Dit zou een oneerlijk voordeel voor Nvidia opleveren.

Industrie is kritiek

“De chiptechnologie-industrie is miljarden waard en kritiek voor veel van de producten die we het meest gebruiken in ons dagelijks leven”, zegt Andrea Coscelli van de CMA. “We gaan nauw samenwerken met andere mededingingsautoriteiten wereldwijd om nauwlettend de impact van de overeenkomst te overwegen en te verzekeren dat het niet tot gevolg heeft dat consumenten meer moeten betalen of producten van slechtere kwaliteit krijgen.”

Licentiemodel in stand

Nvidia heeft het plan voor de overname in september aangekondigd. Daarbij beloofde het bedrijf dat het ervoor zou zorgen dat het licentiemodel in stand zou blijven. Nvidia zou ook van plan zijn om zijn eigen architecturen onder licentie gaan aanbieden aan klanten van Arm. Daarnaast zou het waarborgen aanbrengen om te voorkomen dat Nvidia bij geheime informatie van de klanten van Arm kan komen of eerder toegang zou krijgen tot de producten van Arm.

Groeimarkt

Toch heeft Nvidia er wel baat bij om een competitief voordeel te halen, aangezien het zelf ook Arm-processors bouwt met zijn Tegra-serie. Het bedrijf, dat zich vanouds voornamelijk op gpu’s heeft gericht, ziet vermoedelijk een grote groeimarkt voor zicht. Omdat het geen x86-licentie heeft, kon het nooit concurreren op de markt voor processors voor pc’s en servers, terwijl concurrenten Intel en AMD wel gpu’s maken. Nu er een marktbrede trend gaande is van x86 naar Arm, zou Nvidia daar handig op in kunnen springen.

Tip: Waarom de overname van ARM door Nvidia moet worden verboden