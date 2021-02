Portugal krijgt supercomputer van 10 petaflops

Fujitsu gaat een nieuwe supercomputer bouwen in Portugal. De supercomputer is onderdeel van een initiatief van de Europese Unie en Portugal om meer HPC-capaciteit te ontwikkelen voor academische- en bedrijfsonderzoekers.

Het systeem krijgt de naam Deucalion, vernoemd naar een figuur in de Griekse mythologie. Deucalion komt te staan in het Minho Advanced Computing Centre (MACC) in Portugal en wordt gefinancierd door de Gemeenschappelijke Onderneming EuroHPC en de Stichting Wetenschap en Technologie (FCT) van de Portugese regering. De organisaties betalen 20 miljoen euro aan Fujitsu voor de bouw van de supercomputer, waarvan de bouw begin 2022 afgerond moet zijn.

Arm-architectuur

Deucalion is volledig gebaseerd op de Arm-architectuur. Hiervoor maakt Fujitsu gebruik van zijn eigen nieuwe Fujitsu A64FX-processor. Deze processor is ook verwerkt in de Fugaku-supercomputer van het RIKEN-onderzoeksinstituut. Met 415 petaflops geldt Fugaku momenteel als de snelste supercomputer ter wereld. Met een snelheid van 10 petaflops zou Deucalion rond de 25e plaats in de TOP500-lijst van snelste supercomputers belanden en de enige in de lijst worden uit Portugal.

Het MACC wil Deucalion voor verschillende doeleinden inzetten. De instantie benoemt zaken als gepersonaliseerde geneeskunde, bio-engineering, weersvoorspellingen, de strijd tegen klimaatverandering en onderzoek naar nieuwe materialen en geneesmiddelen. De technologie moet ook een bijdrage gaan leveren aan het gebruik van big data en kunstmatige intelligentie.

Bob de supercomputer

Overigens is Deucalion niet de eerste supercomputer die in het Minho Advanced Computing Centre komt te staan. Op het complex was ook al een supercomputer genaamd Bob geïnstalleerd. Deze computer bestaat uit 800 nodes met elk twee Intel Sandy Bridge-octacoreprocessors, voor een totaal van 12.800 cores. Deze supercomputer is echter significant minder snel dan Deucalion moet worden.

Grenzen van het onderzoek oprekken

Helena Pereira, voorzitter van FCT is enthousiast over de nieuwe supercomputer. “Naast een x86-platform wilden we de grenzen van het onderzoek oprekken door gebruik te maken van de energie-efficiënte Arm-processoren. De Fujitsu A64FX is een goede keuze, omdat het de eerste echte HPC-compatibele Arm-processor is met de SVE-mogelijkheid. De aanwezigheid van een supercomputer op petascale-schaal zal de mogelijkheden van de Portugese onderzoekers ingrijpend veranderen. Met de PRIMEHPC FX700-supercomputertechnologie zullen we vooroplopen wat betreft de wereldwijde rekencapaciteit voor onderzoeksprojecten.”

Carlos Barros, Managing Director bij Fujitsu Portugal, zegt hierover: “We zijn blij dat MACC een van de eerste Europese klanten zal zijn die de voordelen van dit platform zullen ervaren. Het project is erop gericht onderzoekers in Portugal computing van wereldklasse te leveren, en we verheugen ons erop om, nauw met het MACC samen te werken bij het uitbreiden van de toegang tot de hoogste niveaus van HPC in de EU.”

Tip: Nederlandse supercomputer SURF moderniseert infrastructuur met Lenovo