4G-netwerk in Brussel dreigt overbelast te raken

Brussel lijkt af te stevenen op krapte in de beschikbare mobiele dataverbindingen. Doordat mobiele providers zich aan strikte stralingseisen moeten houden, hebben mobiele providers onvoldoende ruimte om hun bandbreedte te verhogen.

Op den duur kan dit leiden tot flinke vertragingen in de mobiele verbindingen, schrijft De Tijd. 5G gaat wel wat verzachting opleveren, maar de frequentieveilingen laten nog altijd op zich wachten en de nieuwe techniek gaat de onderliggende problemen niet oplossen.

Volgens het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Communicatie (BIPT) zit het probleem in de manier waarop de stralingsnormen binnen Brussel worden gemeten. Waar in Vlaanderen en Wallonië de stralingen bij elke individuele frequentie afzonderlijk worden gemeten, worden die in Brussel bij elkaar opgeteld. Hierdoor moeten de mobiele providers zich aan veel strengere stralingseisen houden dan in andere delen van België gelden.

Het resultaat van de krapte is dat de 4G-netwerken binnenkort overbelast kunnen raken. Telecomproviders kunnen hierdoor genoodzaakt zijn om de gebruikers te laten terugvallen op 3G-verbindingen, met alle vertragingen van dien. Volgens BIPT-woordvoerder Jimmy Smedts zou het laden van webpagina’s in sommige gevallen zelfs minutenlang kunnen duren.

Stralingsnorm verhogen

De enige manier die het BIPT ziet om deze situatie te voorkomen, is door de stralingsnorm te verhogen. Het alternatief zou zijn om de inwoners van Brussel te verzoeken om minder data te verbruiken, en dat is niet bepaald realistisch. Met de huidige trends verdubbelt het dataverbruik elke 12 tot 15 maanden.

“Het is de kroniek van een aangekondigd falen”, zegt Danny Goderis, manager Digital bij de technologiefederatie Agoria. “De ingenieurs van de operatoren doen hun best om de capaciteit op te drijven door links en rechts wat te tweaken, maar daar zit een limiet op. Het gevolg is dat je nu tijdens piekmomenten al problemen hebt op sommige drukke plaatsen, zoals aan het Centraal Station of in de Europese wijk.”

Wachten op 5G-frequentieveiling

België loopt achter in de uitrol van 5G. Door gesteggel van verschillende partijen heeft de frequentieveiling van 5G nog niet plaatsgevonden en kunnen er nu enkel beperkte netwerken worden opgezet aan de hand van tijdelijke licenties. Inmiddels is de weg voor een echte frequentieveiling vrij en moeten die later dit jaar plaatsvinden.