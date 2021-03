Google gaat ook eigen chips voor servers maken

Google heeft bekendgemaakt dat het bedrijf van plan is om eigen serverchips te ontwerpen. Om te helpen bij het ontwerpproces, heeft het bedrijf Intel-veteraan Uri Frank aangenomen.

In een blogpost vertelt Google dat Moore’s Law niet meer zorgt voor grote stappen in de snelheid van computers. Om ervoor te zorgen dat verbeteringen in snelheid en efficiëntie blijven doorgaan, wil Google zich richten op de ontwikkeling van op maat gemaakte chips.

Verschillende computeronderdelen in één chip

Dit wil Google doen door eigen chips te ontwerpen. Het bedrijf wil afstappen van het model waarbij de processor, netwerkapparatuur, opslag, speciale chips en geheugen van allerlei verschillende fabrikanten komen en samen een geoptimaliseerd systeem maken. Door al deze chips samen te voegen, verwacht Google efficiëntievoordelen te kunnen behalen. Hiermee wil het bedrijf ook bandbreedte- en latencyproblemen omzeilen die ontstaan door de fysieke afstand tussen verschillende componenten.

Uri Frank

Om te helpen met het ontwerpen van deze chips heeft Google de handen ineen geslagen met Uri Frank. Frank heeft bijna 25 jaar ervaring in het ontwerpen van processors en heeft ruim 20 van die jaren bij Intel gewerkt. Daar droeg hij tussen 2016 en 2020 zelfs de titel van Senior Director of Engineering.

Arm of x86?

Google heeft niet bekendgemaakt op welke architectuur het bedrijf zijn nieuwe chips wil baseren. Arm ligt voor de hand. Daarmee zou het in de voetsporen treden van AWS met zijn Graviton-processors en verscheidene andere cloudvendoren die servers met Arm aanbieden.

Het is echter ook mogelijk dat Google voor x86 gaat, gezien de ervaring die Frank daarmee heeft. Het is echter niet mogelijk om aan licenties voor de x86-architectuur af te nemen, dus dan zou Google moeten aankloppen bij Intel of AMD voor chips op basis van x86. AMD biedt dergelijke chips wel aan, zoals de chips die in recente spelcomputers van Sony en Microsoft te vinden zijn.

Bij AWS lijkt de overstap op zelfontworpen Arm-chips in ieder geval aan te slaan. Het bedrijf zet de technologie steeds breder in, terwijl het zijn inzet van Intel Xeon-chips aan het afschalen is.

