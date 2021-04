Cisco komt met abonnementsmodel voor hardware

Cisco heeft Cisco Plus geïntroduceerd. Het gaat om een abonnementsmodel waarmee klanten apparatuur van Cisco kunnen afnemen en er op periodieke basis voor kunnen betalen.

Met Cisco Plus wordt het mogelijk om zowel compute-, netwerk als opslagapparatuur af te nemen via een as-a-service-model. In combinatie met het steeds groter wordende softwareportfolio van Cisco krijgen op den duur bijna alle Cisco-producten een vergelijkbaar abonnementsmodel, schrijft ZDNet. Uiteindelijk zou het bedrijf mikken op een network-as-a-service (NaaS)-model en zijn hele portfolio via een dergelijk model aanbieden.

Datacenters en hybrid cloud

Met het nieuwe aanbod richt Cisco zich op datacenters en hybrid cloud-implementaties. Dit jaar komt het bijvoorbeeld met een oplossing waarmee het bedrijf het netwerk, de beveiliging en de visibility over de toegang, WAN en cloud samenbrengt.

Doordat met de NaaS-modellen meerdere Cisco-diensten samen worden aangeboden, kunnen klanten hun applicaties en clouds integreren en doorlopend betalen, in plaats van vooraf een grote som geld neer te leggen. Het bedrijf wil aanvankelijk focussen op SASE-toepassingen, maar breidt dit later uit.

Integratie met ThousandEyes

Buiten de grotere flexibiliteit benadrukt Cisco vooral de verbetering op het gebied van visibility. Hiervoor wil het de mogelijkheden van het vorig jaar overgenomen ThousandEyes inzetten. Eerder deze week maakte Cisco bekend die services te verwerken in zijn switches en AppDynamics. Ook benoemt Cisco de hoge mate van zelfbediening als een pluspunt.

Dit jaar beschikbaar

Het eerste deel van Cisco Plus dat beschikbaar wordt, is Cisco Plus Hybrid Cloud. Deze dienst combineert data center compute met het Unified Compute System van Cisco, samen met Nexus voor netwerken en opslag, verder aangevuld met externe opslag en software voor on-premise, edge en public cloud. De dienst komt halverwege 2021 uit in Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, de VS, Canada en Australië. Klanten kunnen van tevoren hun benodigdheden aangeven en krijgen vervolgens in 14 dagen hun apparatuur bezorgd.

