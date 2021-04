Taiwan ziet chipproductie binnen de EU niet zitten

Voorlopig lijken er geen plannen te zijn om de productie van halfgeleiders van TSMC binnen de EU uit te voeren. Taiwan wil dit zoveel mogelijk op eigen bodem houden.

Wang Mei-hua, de Taiwanese minister van Financiën, heeft duidelijk gemaakt weinig te zien in het idee dat Taiwanese halfgeleiderfabrikanten fabrieken bouwen binnen de Europese Unie, vertelt Reuters. Volgens Wang gaat TSMC zijn meest geavanceerde technologieën op het eiland focussen.

“TSMC heeft regelmatig gezegd dat de meest geavanceerde technologie absoluut voornamelijk in Taiwan wordt geproduceerd”, vertelt ze. “Wat betreft de wijze waarop Taiwan en de EU kunnen samenwerken, hebben de bedrijven hun regelingen en overwegingen, en daarover kan verder worden gesproken.”

Pogingen om TSMC naar de EU te trekken

Daarmee gaat Taiwan regelrecht in tegen de wensen van de EU om meer productie van halfgeleiders naar het continent te trekken. Vorige week kondigde Filip Grzegorzewski, de EU-ambassadeur in Taiwan, nog aan dat de EU later dit jaar op het eiland een investeringsforum wil opzetten om het continent in de markt te zetten als een aantrekkelijke plaats om te investeren. Concreet was de intentie om halfgeleiderbedrijven te verleiden om chipfabrieken te bouwen in Europa. Daarbij werden de pijlen overigens niet alleen op TSMC gericht. “Taiwan heeft meer te bieden dan alleen TSMC”, vertelde Grzegorzewski. “Er zijn andere uitstekende halfgeleiderbedrijven in Taiwan.”

Eurocommissaris Thierry Breton ziet de EU graag meer soevereiniteit opbouwen op het gebied van chipproductie, vooral nu Europese autofabrikanten als Volkswagen in de knel zitten omdat ze niet aan genoeg chips voor hun auto’s kunnen komen.

Taiwan houdt Europa af

Wang vertelt in de afgelopen twee weken geen direct contact met de EU gehad te hebben over het onderwerp. “Maar in onze gesprekken met de EU is industriële samenwerking altijd een belangrijk onderwerp geweest. Die samenwerking is niet gelimiteerd tot alleen halfgeleiders.”

Ondanks dat TSMC duidelijk de focus houdt op chipfabrieken op zijn eigen eiland, heeft het bedrijf wel plannen om de productie ook buiten de grenzen van Taiwan uit te breiden. Het bedrijf heeft al enkele fabrieken in China en het heeft onlangs plannen aangekondigd om een fabriek te bouwen in de Amerikaanse staat Arizona.

Tip: Intel-CEO komt naar Europa om te praten over mogelijke chipfabriek