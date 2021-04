EU vraagt Taiwan om te investeren in halfgeleiderproductie binnen EU

De Europese Unie spoort Taiwan en de halfgeleiderfabrikanten in het land aan om meer te investeren in de productie van halfgeleiders. Het doel is specifiek om een groter deel van de productie naar het continent aan te trekken.

Filip Grzegorzewski, de EU-ambassadeur in Taiwan, vertelt dat de Europese Unie later dit jaar een investeringsforum wil opzetten om het continent in de markt te zetten als een aantrekkelijke plaats om in te investeren, meldt Reuters.

Investeringsforum

“We willen in het najaar een nieuwe ronde van het Europees investeringsforum organiseren, met de nadruk op wereldwijde toeleveringsketens, de nadruk op digitaal en de nadruk op halfgeleiders”, zegt Grzegorzewski. “Ik ben er zeker van dat het voor ons een manier zal zijn om Taiwan kansen te bieden om Europa te bereiken en meer aanwezig te zijn in Europa. We moeten er nu voor zorgen dat Taiwan zijn middelen goed gebruikt. Taiwan heeft meer te bieden dan alleen TSMC. Er zijn andere uitstekende halfgeleiderbedrijven in Taiwan.”

Grzegorzewski vindt dat er “meer van Taiwan” in Europa terecht moet komen en dat de zakelijke gemeenschap op het eiland de mogelijkheden van EU in hun achterhoofd moeten houden. Die zijn volgens hem namelijk ook goed voor Taiwan. Grzegorzewski suggereert dat het de rol van Taiwan op het wereldtoneel en in de wereldwijde voorraadketens kan versterken, vooral nu die door de coronapandemie zo snel veranderen.

Onafhankelijk worden van de VS en Azië

Europa is hard op zoek naar een onafhankelijke positie op het gebied van halfgeleiderproductie. De Verenigde Staten en China zijn over en weer aan het gooien met handelsverboden en de EU is bang dat het daar zelf ook de dupe van kan worden. Daarom probeert de EU om minder afhankelijk te worden van andere landen. Een aspect waarin het continent dat wil bereiken, is chipproductie. Europese autofabrikanten als Volkswagen kampen momenteel met chiptekorten en moeten maar afwachten wanneer het aanbod eindelijk weer de vraag inhaalt.

Momenteel wordt er echter slechts een miniem deel van de de halfgeleiders van topklasse geproduceerd binnen de grenzen van Europa. De grootste speler, TSMC, heeft überhaupt geen fabrieken op het continent. Hetzelfde geldt voor Samsung Electronics, de andere grote speler. Intel heeft een paar fabrieken in Ierland staan, maar die worden nog voornamelijk gebruik voor chips van Intel zelf. Daar wil het bedrijf binnenkort verandering in aanbrengen.

Er zijn wel plannen van Intel om meer chipfabrieken in Europa te bouwen, maar heel concreet zijn die niet. TSMC heeft onlangs zijn plannen wereldkundig gemaakt om 100 miljard dollar te investeren in chipproductie. Het bedrijf spreekt echter alleen van een fabriek in de VS en een nieuwe fabriek in Taiwan. Daarmee blijft er echter nog zag budget over voor nog meer chipfabrieken, en de EU zou graag zien dat die op zijn continent gebouwd worden.

Tip: EU wil minder afhankelijk zijn van VS en Azië voor halfgeleiders