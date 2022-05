De Belgische glasvezelmarkt is een van de snelste groeiers in Europa. Meer dan 600.000 gebouwen hebben een glasvezelaansluiting, goed voor een jaarlijkse stijging van 109 procent. Dat blijkt uit onderzoek van FTTH Council Europe.

FTTH Council Europe is een vereniging voor Europese operators, providers en elke andere organisatie met een belang bij glasvezel. De vereniging doet regelmatig onderzoek naar de glasvezelmarkt van Europese lidstaten.

In een recent rapport komt België naar voren als de snelste groeier op gebied van FTTH/B-aansluitingen. De meest recente peiling vond in september 2021 plaats. 600.000 Belgische gebouwen hadden een glasvezelaansluiting, een stijging van 109 procent in een jaar tijd.

FTTH/B is een industrieterm. De afkorting staat voor ‘Fiber to the Home/Building’. Dit betekent dat een aansluiting tot aan een gebouw of huis uit glasvezel bestaat. Stopt de aansluiting bij een straatkastje, dan spreken we van FTTC, kort voor ‘Fiber to the Cabinet’. In dat geval wordt het laatste stukje met koperen kabels afgelegd. FTTH/B-aansluitingen zijn sneller, en daarmee waardevoller voor operators, providers en eindgebruikers.

België loopt in

Netwerkoperator Proximus is door de Belgische overheid aangewezen om het landelijke glasvezelnetwerk aan te leggen. De organisatie verwacht dat 70 procent van heel België in 2028 is aangesloten. Om die doelstelling te bereiken wil Proximus jaarlijks 10 procent van alle ondernemingen en woningen aansluiten.

Hoognodig, want hoewel België het snelste groeit, loopt het land ver achter op het Europees gemiddelde. Volgens FTTH Council Europe zijn slechts 12 procent van alle Belgische gebouwen aangesloten. Het Europees gemiddelde is 48,5 procent. In Nederland ligt het aandeel met 3,9 miljoen huizen op 49 procent.

De groei in Nederland is niet bekend. De meeste landen zijn heel wat aansluitingen rijker. Franrijk verbond 4,3 miljoen gebouwen, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk (3,4 miljoen), Duitsland (2,4 miljoen) en Italië (1 miljoen).

Tip: Onderzeekabel Google bereikt West-Afrika onderweg naar Europa