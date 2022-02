Spanning over 5G-standaarden loopt op tussen VS, China en Europa

Het internationale debat over 5G veroorzaakt een stilstand in de VS, China en Europa. Wereldmachten kibbelen over de ontwikkeling en uitrol van technologie die de toekomst bepaalt.

Overheden investeren naarstig in onderzoek en ontwikkeling om verouderde netwerken te vervangen. De EE en Vodafone maakten onlangs bekend dat het Britse 3G-netwerk voor het einde van 2023 wordt afgetakeld. De grote vraag is wie de criteria voor het nieuwe netwerk gaat bepalen en controleren. Die criteria zijn niet alleen leidend voor de veiligheid van personen en organisaties in het Verenigd Koninkrijk — maar personen en organisaties wereldwijd.

“5G is essentieel voor economische vooruitgang”, beschreef Priya Chopra, Netwerk Program Head for CMI UK en EU bij Tata Consultancy Services (TCS).

Is China een doelwit?

Tot nog toe is Huawei het meest duidelijke slachtoffer van politieke spanningen over netwerktechnologie. Sinds 2021 wordt de Chinese organisatie verboden om technologie aan het Verenigd Koninkrijk te leveren.

Dit weerhield de Chinese overheid niet van een poging om de wereldwijde adoptie van 5G te sturen. Die strategie spoorde de VS aan om meerdere Chinese technologiebedrijven te verbannen.

Volgens Priya Chopra (TCS) is Huawei niet het enige slachtoffer van het wereldtoneel. “Er zijn meerdere directe gevolgen. Denk aan intensieve audits van telecomproducten, nieuwe reviews en certificeringen voor netwerktechnologie en versleutelingseisen voor applicaties.”

De rol van Europa

Ook Europa probeert een rol te spelen in het ontwikkelen van nieuwe netwerkstandaarden. De beschikbaarheid en regulering van 5G zijn kernonderdelen van de Digital Decade Principles die de Europese Commissie in januari introduceerde.

De Franse en Duitse overheid maakten in januari 17,7 miljoen euro beschikbaar om vier 5G-initiatieven te ondersteunen. Denk aan open 5G-netwerken in kantoorgebieden en de ontwikkeling van 5G-managementsystemen voor telco operators.

De Franse minister van Economische Zaken (Bruon Le Maire) beschreef het Franse en Duitse ecosysteem als “een sleutelrol in Europa’s koppositie als innovator van 5G”.

Waar houdt de VS zich mee bezig?

In januari waarschuwden de grootste Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen dat de uitrol van 5G een risico is voor vliegverkeer. 5G-signalen rondom vliegvelden zouden storingen veroorzaken in de communicatieapparatuur van vliegtuigen.

Laura DeNardis, professor communicatie aan de faculteit van de American University, reageerde met kritiek. “De locaties van 5G-antennes horen in een geavanceerde maatschappij niet in het wereldnieuws besproken te worden. Dit hoort achter de schermen te gebeuren, zonder de bemiddeling van social media. Dit is niet hoe een technologiebeleid eruit hoort te zien.”