‘Starlink voor breedbandinternet komende maand algemeen beschikbaar’

Het door SpaceX opgezette Starlink-satellietsysteem voor wereldwijde internetdekking moet komende maand oktober algemeen beschikbaar zijn. Dit maakte SpaceX-eigenaar Elon Musk onlangs via Twitter bekend.

Volgens de excentrieke CEO van SpaceX en Tesla moet Starlink in oktober voor iedereen beschikbaar en operationeel zijn. Dit is een maand later dan de eerder geplande live-gang in de huidige maand september. Starlink, waarvan het dekkende satellietnetwerk nog niet helemaal is uitgerold, is nu wel al in bèta in 14 landen beschikbaar, waaronder Nederland.

Volgens Musk hebben de bètagebruikers nu voldoende feedback gegeven voor het definitief optimaliseren van het systeem. Wel komt nog eerst een bètaversie 10.1 beschikbaar alvorens de definitieve versie in oktober.

Eigenschappen huidige Starlink

Met de huidige bètaversie van het systeem voor breedbandinternet via de satelliet krijgen eindgebruikers op dit moment een snelheid van tussen de 50 en 100 Mbps. De latency ligt op tussen de 20 en 400 ms, wat de dienst bijvoorbeeld niet echt geschikt maakt voor hoogwaardige online gaming of andere diensten die een zeer lage latency vereisen. Starlink wil deze snelheden en latency voor alle locaties straks aanbieden.

Geen mededelingen over pricing

Op het gebied van pricing doen SpaceX en Elon Musk geen nieuwe aankondigingen. De benodigde hardware, de schotel, voor Starlink kost nu eenmalig 499 euro. Daarbij komt er het internetabonnement waarvoor maandelijks 99 euro moet worden afgetikt.

SpaceX zegt wel te werken aan nieuwe compactere schotelhardware, een ‘ruggedized’ versie, maar of dit ook een prijsverlaging betekent, is onbekend. Evenals of de abonnementsprijzen gaan dalen. Wordt ongetwijfeld vervolgd.