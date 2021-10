Ericsson start rechtszaak tegen Apple over 5G-licenties

Ericsson heeft een rechtszaak aangespannen tegen Apple. Ericsson hoopt zo een verklarend vonnis te krijgen dat het zich houdt aan de standaarden van het European Telecommunications Standards Institute (ETSI) en licenties geeft die eerlijk, redelijk en niet-discriminerend zijn (fair, reasonable and non discriminatory, of FRAND).

De zaak is deel van de onderhandelingen tussen Apple en Ericsson over het gebruik van de 5G-patenten van Ericsson, waar Apple niet onderuit kan. In 2015 probeerde Apple dat wel te doen met de licenties die het moest betalen aan Ericsson. Dat leidde tot een reeks rechtszaken.

Toen klaagde Apple Ericsson aan vanwege de “buitensporig hoge royalty’s” van de laatste. Uiteindelijk kwamen de partijen tot een vergelijk, een licentieovereenkomst voor 2G, 3G en LTE licenties, die Ericsson wil verlengen met de nieuwe licenties voor diens 5G-patenten. “Het gedrag van Apple in deze onderhandelingen loopt parallel met het gedrag van de partijen in de onderhandelingen die voorafgingen aan de cross-licentie van 2015,” zo klaagt Ericsson, dat nu dus Apple voor wil zijn door diens toekomstige excuus om niet te betalen nu al te laten ontkrachten.

Meten met twee maten?

Apple past deze tactiek vaker toe, niet betalen en als men dan toch voet bij stuk houdt de rechter laten beslissen wat er betaald moet worden. Qualcomm heeft negen jaar moeten procederen om overeengekomen vergoedingen van Apple te krijgen. Ook toen beweerde Apple dat de ander te hoge bedragen vroeg, misbruik zou maken van diens monopoliepositie, en dat Apple daarom niet meer wilde betalen.

De houding van Apple is des te interessanter, omdat het recent Epic Games uit de AppStore gooide om precies dezelfde reden die het zelf gebruikte tegen Ericsson en Qualcomm, namelijk dat Epic Games klaagde over de hoge fees die het aan Apple moet betalen voor eigen verkopen via de AppStore en dat Apple misbruik maakt van diens machtsmonopolie.