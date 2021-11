Rechter geeft T-Mobile ongelijk: KPN mag het kopernetwerk afkappen

Een rechter besluit dat KPN het recht heeft om haar kopernetwerk begin 2023 buiten werking te stellen. T-Mobile startte eerder dit jaar een juridische procedure om een verlenging van het plan af te dwingen. Dat is niet gelukt.

T-Mobile gebruikt KPN’s glasvezel- en kopernetwerk om internetdiensten aan klanten te verlenen. In 2020 maakte KPN bekend het kopernetwerk in begin 2023 buiten werking te willen stellen. Als redenen werden kosteneffectiviteit en duurzaamheid genoemd.

Op dit moment zijn er twee miljoen adressen met het kopernetwerk verbonden, waaronder klanten van T-Mobile. Als deze adressen te laat van een verbinding met het glasvezelnetwerk worden voorzien, verliezen de adressen hun verbinding. Volgens KPN hebben de organisaties die haar netwerk als dienst verlenen voldoende tijd om de transitie van klanten te voltooien. T-Mobile, een van die organisaties, ziet het anders.

Het oordeel

De dienstverlener zegt te weinig tijd te hebben en pleit voor een verlenging van minimaal drie jaar. KPN gaf geen gehoor aan het verzoek. T-Mobile startte een juridische procedure. Nu doet een voorzieningenrechter uitspraak. KPN mag het stopzetten uitvoeren zoals gepland. In het vonnis meldt de rechter dat T-Mobile’s argumenten onvoldoende zijn onderbouwd. De technische redenen voor het tijdtekort zouden onduidelijk zijn. Ook noemt de rechter dat T-Mobile zo vroeg als 2018 door KPN is geïnformeerd over het plan van de stopzet.

Alles wijst erop dat het kopernetwerk per 2023 verleden tijd wordt. T-Mobile is genoodzaakt om haar klanten op tijd op glasvezel aan te sluiten.