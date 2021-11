Zeewolde krijgt een datacenter, Facebook maakt aanspraak op de bouw

De ontwerpplannen van een datapark in de gemeente Zeewolde zijn door de burgemeester en wethouders goedgekeurd. Er mag en kan een datacenter komen. Gelijktijdig laat Meta, het moederbedrijf van Facebook, aan Techzine weten dat het contact heeft met de gemeente om het datacenter te kunnen bouwen.

In 2019 kreeg de gemeente Zeewolde de vraag naar de mogelijkheid om een datacenter in Zeewolde te bouwen. Volgens de gemeente kwam de vraag van een “Amerikaans hightechbedrijf”. Initiatieven rondom datacenters worden in Nederland op een regionaal niveau bepaald. Nu wordt duidelijk dat de burgemeester en wethouders van Zeewolde hebben beslist dat de aanleg van een datacenter mogelijk is. De gemeente maakt 166 hectare beschikbaar. Het streven is een datapark met vijf datahallen.

Meta ambieert datacenter Zeewolde

Het datapark wordt niet volledig door de gemeente Zeewolde ingevuld en gebouwd. Daarbij betrekt de gemeente de organisaties die hun datacenter(s) in het park zullen vestigen.

Een woordvoerder van Meta laat aan Techzine weten dat het bij de gemeente documentatie heeft ingediend die benodigd is om een datacenter in Zeewolde te bouwen. “We hebben dit gedaan voor het geval dat het voor onze bedrijfsvoering nodig is om onze infrastructuur uit te breiden. Op dit moment ligt onze focus op het voldoen aan de vergunnings- en goedkeuringsprocessen die vereist zijn door de Nederlandse autoriteiten.”

Het bericht van Meta onderstreept geen definitief plan. We vroegen een woordvoerder van de gemeente Zeewolde naar de betrekking van Meta in de voorgenomen aanleg van een datapark. “We maken de namen van bedrijven nog niet publiekelijk bekend.”

