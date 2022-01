‘Nvidia neemt Arm toch niet over’

Nvidia bereidt zich voor om de geplande overname van Arm te stoppen. Dat stellen anonieme bronnen van Bloomberg.

In 2020 bood Nvidia 40 miljard dollar (zo’n 34 miljard euro) voor de overname van Arm, een onderdeel van SoftBank. Volgens Bloomberg wordt de deal waarschijnlijk van tafel geveegd. Anonieme bronnen die betrokken zijn bij de overname lieten weten dat Nvidia verwacht dat de overname niet door kan gaan. SoftBank, de huidige eigenaar van Arm, zou zich tegelijkertijd voorbereiden om Arm op de beurs aan te bieden.

Nvidia bevestigt niets. “Een kans om Arm door te ontwikkelen”, deelde een woordvoerder onlangs over de overname. In werkelijkheid is de kans klein. Marktwaakhond US Federal Trade Commission startte in december 2021 een rechtszaak om de overname te stoppen. Ook in Europa maakten marktautoriteiten bezwaar. Precieze redenen verschillen, maar de rode draad komt overeen: de overname creëert het risico op een te dominante marktpositie.

Wind tegen

Nvidia heeft vanaf dag één wind tegen gehad. Na de aankondiging van de overname trokken marktautoriteiten en concurrenten wereldwijd aan de bel. Toch is het mogelijk dat een overname na nader onderzoek wordt goedgekeurd. Ook kan het voorkomen dat een organisatie de bezwaren van autoriteiten ontkracht. Alles kan, maar voor Nvidia verwachten we geen gunstige uitkomst.

De bronnen van Bloomberg bevestigen vermoedens die al langer spelen. Zelfs als de overname uiteindelijk groen licht krijgt, zijn we maanden of jaren verwijderd van de afronding. Waarschijnlijk is SoftBank niet bereid om tot die tijd in onzekerheid af te wachten. De waarde van Arm kan immers veranderen.

Daarnaast resteert de vraag of Nvidia bereid is om de beslissingen van marktautoriteiten aan te vechten. Volgens de bronnen van Bloomberg beschouwt Nvidia het proces als een verloren strijd. De berichten zijn niet bevestigd.