Europese Commissie neemt voortouw in chipconcurrentie met Azië en VS

De Europese Commissie (EC) bevestigt dat de European Chip Act een soortgelijk bedrag beschikbaar maakt als de ‘CHIPS for America Act’, een Amerikaans wetsvoorstel. De VS belooft 52 miljard dollar (46 miljard euro) voor de Amerikaanse chipindustrie. Volgens de EC zal de European Chip Act een vergelijkbaar bedrag waarmaken.

Eind 2021 maakte de Amerikaanse overheid een wetsvoorstel met 52 miljard dollar (46 miljard euro) aan financiering voor de Amerikaanse chipindustrie bekend. Begin 2022 meldde de Europese Commissie dat de European Chips Act in februari wordt voorgesteld om de chipproductie in Europa te verdubbelen.

Thierry Breton, Europees commissaris voor de Internal Market, meldde onlangs dat de European Chips Act “een investering bevat die evenredig is aan het bedrag dat door de VS wordt vrijgemaakt.” Tussen de regels in bevestigt Breton dat de investeringen van de European Chips Act vergelijkbaar zijn met de tientallen miljarden van de ‘CHIPS for America Act’.

European Chips Act

De details van de European Chip Act worden op 8 februari bekendgemaakt. Waarschijnlijk wil de EC meer geld investeren in fabrikanten en ontwikkelaars van chips. Bijvoorbeeld om fabrikanten een financiële reden te geven voor samenwerkingen, waardoor problemen in de supply chain gezamenlijk opgelost kunnen worden. Denk daarnaast aan financiering voor de ontwikkeling van innovatieve chips, wat de wereldwijde vraag – en daarmee het aanbod – van Europese chips stimuleert.