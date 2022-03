‘KPN biedt beste netwerk, ook T-Mobile en Vodafone scoren’

KPN bood in 2021 volgens een test van de Duitse netwerkonderzoekers Umlaut het beste mobiele netwerk van Nederland. Ook de netwerken van T-Mobile Nederland en Vodafone scoren hoog in de test.

Het onderzoek geeft het netwerk van KPN een score van 976 punten, op een totaal van 1000. T-Mobile noteerde een puntentotaal van 972 punten en Vodafone 938 punten. KPN wist zijn puntentotaal ten opzichte van 2020 met 22 op te schroeven en T-Mobile Nederland met 10. Vodafone ging, vanwege een veranderde testmethode, juist achteruit in puntenaantal. In 2020 behaalde de mobiele operator nog 7 punten meer

De punten van alle drie Nederlandse mobiele operators liggen zeer hoog, wat de mobiele operators tot de beste ter wereld maakt. De mobiele netwerken van KPN en T-Mobile Nederland worden als uitstekend beoordeeld en dat van Vodafone als zeer goed.

Verschillen tussen mobiele operators

Hoewel de scores dicht bij elkaar liggen, constateren de onderzoekers van Umlaut wel verschillen tussen de drie aanbieders. KPN heeft zijn koppositie vooral te danken aan grote verbeteringen op het gebied van mobiele data. Daarnaast biedt KPN de beste 5G-dekking in steden. T-Mobile Nederland biedt juist weer de beste 5G-dekking in steden en op spoortrajecten. Ook heeft T-Mobile de beste set-uptijd in de Voice-test. Vodafone heeft zijn mindere score ten opzichte van de concurrenten te danken aan iets mindere prestaties voor mobiele data en het achterblijven van het 5G-bereik.

Umlaut voert zijn testen uit met behulp van rijtesten, looptesten, beltesten en datatesten. Daarnaast gebruiken de onderzoekers ook data die zij vergaren uit crowdsourcing onder klanten van de drie verschillende mobiele aanbieders.