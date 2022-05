De verkoop van pc’s neemt wereldwijd weer af. Alleen Apple en Dell lieten nog groei zien. Hiermee komt een einde aan twee jaar flinke groei aan het aantal verkochte laptops en pc’s.

Dat stelt marktonderzoek van Counterpoint. De toename van de afgelopen twee jaar kwam voornamelijk vanwege het massale thuiswerken tijdens de pandemie. Deze hausse in de pc-branche lijkt nu voorbij te zijn, laten cijfers over het eerste kwartaal van dit jaar zien. Eerder kwamen de onderzoekers van IDC tot dezelfde conclusie.

Volgens de marktexperts daalde de mondiale pc-verkoop in het eerste kwartaal 4,3 procent tegenover dezelfde periode in 2021. In totaal gingen er in het afgelopen kwartaal wereldwijd 78,7 miljoen stuks over de toonbank. De meeste verkochte pc’s waren nog bestellingen vanuit 2021, in plaats van echte nieuwe verkopen.

Onderdelentekort

Als oorzaak van de teruglopende verkoop noemt Counterpoint een tekort aan leverbare pc’s vanwege het groeiende onderdelentekort. In het afgelopen kwartaal ondervonden de pc-fabrikanten serieuze problemen. Zij verwachten dat in het huidige kwartaal het onderdelenprobleem aanhoudt. Vooral doordat fabrieken uit de regio Shanghai moeilijk onderdelen of complete producten kunnen leveren vanwege de huidige strenge Chinese lockdown-maatregelen.

Alleen groei voor Apple en Dell

Wanneer naar de diverse fabrikanten wordt gekeken, constateren de onderzoekers van Counterpoint dat alleen Apple en Dell in het eerste kwartaal van dit jaar een positieve groei in het aantal verkopen realiseerden. Apple realiseerde een groei van 8 procent, terwijl Dell de verkopen met 1 procent zag stijgen. Markleider is nog steeds Lenovo.

