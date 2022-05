Tijdens Dell Technologies World in Las Vegas heeft het bedrijf bekendgemaakt het APEX-aanbod uit te breiden. Dell gaat meer focus leggen op zijn cyber recovery aanbod. Het wordt nu mogelijk om vanuit de multicloud (Azure en AWS) je data te herstellen met de hulp van Dell Technologies.

Met het Dell APEX portfolio neemt het bedrijf veel werkzaamheden uit handen die traditioneel bij de IT-beheerder lagen. Als je Dell infrastructuur afneemt via het APEX-programma, wordt het onderhoud van de infrastructuur, de patches, eventuele uitval, maar ook de schaalbaarheid door Dell geregeld. Op dit moment kan je in Nederland en België enkel Dell Flex-on-Demand krijgen, waarbij ze de hardware in je datacenter plaatsen en dus ook al het beheer doen. Als IT-beheerder hoef je slechts de VM’s en data storage-pools aan te maken.

Uitbreiden van APEX met Cyber Recovery

Nu voegt Dell APEX Cyber Recovery toe, waarbij het mogelijk is je data op te slaan in de public cloud via de software defined block, file en object storage van Dell. Dell benadrukt dat het een multicloud oplossing is, aangezien Azure en AWS ondersteund worden. Het grote voordeel van het APEX-programma is ook dat, mocht er sprake zijn van grote uitval en er moet een grote recovery plaatsvinden, dat je als organisatie ondersteuning krijgt vanuit Dell Technologies.

Je staat er als organisatie dus niet alleen voor. Wel zal je moeten zorgen voor een goed cyberrecoveryplan.

Dell stelt dat het met zijn nieuwe cloudoplossingen klanten de mogelijkheid biedt om data en applicaties te beheren vanuit meerdere datacenters en cloudomgevingen. Het moet het voor organisaties makkelijker maken om hun data op te slaan, te beveiligen en te controleren.

“Onze klanten willen minder complexiteit en zoeken naar oplossingen waarmee ze op een generieke manier hun data kunnen beheren waar die is opgeslagen. Van public cloud, tot datacenters en de edge.”, aldus Chuck Witten, co-chief operatingofficer bij Dell Technologies.

Dell APEX Cyber Recovery Services

De Dell APEX Cyber Recovery Services biedt een eenvoudige cloudervaring om snel recovery aan te bieden na een cyberaanval. Dell biedt deze dienst aan als een as-a-service oplossing waarbij het verantwoordelijkheid neemt voor het dagelijkse cyber recovery vault beheer en ondersteuning biedt bij data recovery. Hiervoor heeft Dell gestandaardiseerde configuraties ontwikkeld op basis van de ervaring met bijna 2000 geïsoleerde vault oplossingen wereldwijd.

Dell bood al Dell PowerProtect Cyber Recovery for AWS aan, daar komt nu Dell PowerProtect Cyber Recovery for Microsoft Azure bij. Hiermee wordt de recovery-oplossing multicloud. Het is een van de vele diensten die Dell nu biedt vanuit de Azure marketplace.

Met de oplossing krijg je een geïsoleerde cyber vault in de public cloud. Data in deze vault is beschermd tegen bijvoorbeeld een ransomware aanval. Bij het recoveren kan je kiezen om dat in je eigen datacenter te doen, maar als er sprake is van ransomware en onduidelijk is, wat nog veilig is en wat niet. Er kan ook gekozen worden voor recovery in een cloud regio met een nieuw private network. Op die manier kan je een schoon netwerk direct recoveren. Dit kan zowel in Azure als AWS.

Tot slot heeft Dell in samenwerking met AWS nu ook CyberSense beschikbaar gemaakt in AWS met CyberSense voor Dell PowerProtect CyberRecovery for AWS. Hiermee is het mogelijk de data die in de vault wordt opgeslagen te analyseren. CyberSense gebruikt machine learning en forensische methodes om metadata te scannen en eventuele ransomware te detecteren. Als er in bestanden of databases corrupte data wordt gevonden kan automatisch worden hersteld naar de laatste veilige kopie.

Beschikbaarheid

Aangekomen bij het slechte nieuws van vandaag. De Dell APEX Cyber Recovery Services zijn vooralsnog enkel beschikbaar in de Verenigde Staten. De bedoeling is wel dat het later dit jaar nog in meer regio’s beschikbaar komt. De kans dat Nederland of België hierbij horen, achten wij echter klein.