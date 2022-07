Samsung overweegt meer chipfabrieken in Texas te bouwen. Hiervoor wil de Zuid-Koreaanse techgigant ongeveer 197 miljard euro (200 miljard dollar) investeren.

Het plan van de Zuid-Koreaanse techgigant is nog niet definitief, schrijft Bloomberg. Samsung geeft aan dat het voorlopig om een voorstel gaat. In totaal zouden er 11 chipfabrieken in Texas moeten komen.

Twee van deze fabrieken zouden in de omgeving van Austin worden gevestigd en negen in de stad Taylor. In deze laatste stad is de Zuid-Koreaanse techgigant al bezig met een geavanceerde chipfabriek waar het maar liefst 17 miljard euro aan wil uitgeven.

Voordelen aantrekkelijk

De vestiging van de fabrieken is nog niet definitief, maar de techgigant heeft wel al voorstellen bij de staat Texas ingediend. Onder meer wil Samsung de diverse financiële en belastingvoordelen krijgen die deze staat biedt voor de vestiging van techbedrijven. De laatste tijd richten steeds meer techbedrijven kantoren op in Texas.

Stimulans voor Amerikaanse chipindustrie

De interesse van Samsung is een positieve ontwikkeling voor de Amerikaanse overheid. Al langere tijd maken veel Amerikaanse politici zich druk over het feit dat de mondiale chipproductie zich voornamelijk in Noord-Azië concentreert. Dit maakt de chipproductie kwetsbaar voor mogelijke onderbrekingen van de toeleveringsketen door China.

De Amerikaanse overheid wil een programma in het leven roepen van 51 miljard euro (52 miljard dollar) voor het stimuleren van de Amerikaanse chipindustrie. Dit met behulp van verschillende incentives en beurzen.

Deze zogenoemde CHIPS for America Act wordt nog in het Amerikaanse parlement behandeld. De wet zou uiteindelijk meer banen moeten opleveren en bijdragen aan de nationale veiligheid van de Verenigde Staten.

