De onderhandelingen tussen Atos en EP Equity Investment (EPEI) zijn stukgelopen. Er werd geen akkoord gevonden over de voorwaarden en de prijs van verkoop.

EPEI, dat onder leiding staat van de Tsjechische zakenman Daniel Křetínský, neemt Atos niet over. De exclusieve onderhandelingen gingen specifiek over de Tech Foundations. Dit onderdeel kende vorig jaar een negatieve groei in winstcijfers van -1,7 procent, blijkt uit de jaarcijfers.

De nettoschuld van het Franse bedrijf bedroeg aan het einde van 2023 2,23 miljard euro. Om zich van de enorme schuldenlast te verlossen, was de overname door EPEI een interessante optie. Over de onderhandelingen werd namelijk eerder al bekend dat EPEI de 1,9 miljard euro schuld van deze divisie zou overnemen.

Opsplitsing blijft

Atos geeft aan dat Tech Foundations en Eviden afzonderlijke delen blijven met ieder een eigen focus en strategie. “Atos zal strategische opties blijven overwegen die in het beste belang zijn van zijn klanten, medewerkers en aandeelhouders”, voegt het bedrijf toe.

Voor de winst van Eviden zijn de resultaten beter en groeit het onderdeel van 2 procent in 2022 naar 2,9 procent in 2023. De vrije cashflow van Atos blijkt wel dieper onder de nul te zijn gezakt. Concreet van -187 miljoen euro in 2022 naar -1.078 miljoen euro in 2023.

Nog lopende onderhandelingen met Airbus

De onderhandelingen tussen Atos en Airbus zijn wel nog gaande. Via deze weg zou Atos zijn Big Data & Cybersecurity business unit kunnen verkopen. De gesprekken met Airbus zijn al in een stadium gekomen dat beide partijen een due diligence-proces opstarten, waarin een zorgvuldige analyse van de andere partij gebeurt. Er is ook al een bod uitgebracht dat tussen de 1,5 en 1,8 miljard euro zou liggen.

De Franse staat moedigt deze verkoop aan. Die uitspraak komt er nadat de Franse minister van Financiën, Bruno Le Maire, verklaarde dat het land de strategische activiteiten van de IT-dienstverlener ‘met alle mogelijke middelen’ zal proberen te behouden.