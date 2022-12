ForwardOne haalt 145 miljoen euro op voor investeringen in Europese techbedrijven. De investeringsmaatschappij uit Amstelveen wil het geld voornamelijk kwijt bij startups en kleinbedrijven in Nederland, Duitsland en Scandinavië.

ForwardOne haalde het geld grotendeels op bij familiefondsen en ondernemers, aldus het Financieele Dagblad. Ook het Europees Investeringsfonds en overheidsfonds InvestNL droegen bij. ForwardOne wil het geld investeren in tech startups. De investeringsmaatschappij kijkt voornamelijk naar kleinbedrijven in Nederland, Duitsland en Scandinavië.

Sommige investeringsrondes worden bekendgemaakt voordat de bijdragers het geld officieel hebben toegezegd. Medeoprichter Riemer Smink benadrukt dat alle beloftes in dit geval binnen zijn. Een groot deel van het fonds werd eerder dit jaar toegezegd, net voordat het vertrouwen in de economie verslechterde. “Als we het nu hadden moeten ophalen was het allicht lastiger geweest”, vertelde Smink.

Moeilijk jaar

Nederland is volgens onderzoeksbureau McKinsey een van de gunstigste startuplanden van Europa, maar 2022 was wereldwijd een lastig jaar. Inflatie nam toe vanwege oorlogen en problemen in toeleveringsketens, waardoor investeerders voorzichtiger werkten dan normaal. Groeigeld voor Nederlandse startups en scaleups was schaars.

Volgens het Quarterly Startup Report ontvingen startups en scaleups in de eerste helft van 2022 twee keer zo weinig financiering als in de eerste helft van 2021. “We gaan een periode van grote onzekerheid in”, waarschuwde Techleap in mei. Techleap ondersteunt Nederlandse startups op het gebied van financiering.

Volgens onderzoek van durfkapitalist Atomico trok de Europese financieringsmarkt in de tweede helft van 2022 bij. Het vinden van groeigeld blijft desalniettemin uitdagend. In dit licht is de financieringsronde van ForwardOne goed nieuws. Het fonds creëert kansen voor alle startups die een deel van het geld ontvangen. De kandidaten werden niet bekendgemaakt.

Tweede fonds

ForwardOne werd in 2017 opgericht. De investeringsmaatschappij is gevestigd in Amstelveen. In 2019 sloot het bedrijf een fonds van 40 miljoen euro. ForwardOne investeerde onder andere in QuiX, een Enschedese ontwikkelaar van een fotonische kwantumcomputer.