De groei van het marktaandeel van AMD ging rechtstreeks ten koste van rivaal Intel.

AMD heeft bijna een derde van de markt voor CPU’s veroverd, aldus een nieuw rapport van Mercury Research. Volgens het in Arizona gevestigde onderzoeksbureau heeft AMD het aandeel direct weggekaapt bij Intel, dat wel nog steeds de grootste speler is in de markt van x86-processoren.

In het vierde kwartaal had Intel 68,7% marktaandeel voor x86-processoren tegenover 31,3% voor AMD, een stijging ten opzichte van 28,5% een jaar eerder, volgens Mercury Research.

Goed nieuws in slechte tijden voor de CPU-markt

De rooskleurige resultaten voor AMD kwamen te midden van wat volgens het rapport van Mercury Research de ergste neergang op de pc-chipmarkt was sinds de jaren tachtig. Volgens de onderzoekers was de recente inzinking mogelijk de ergste in de geschiedenis van de industrie.

Analisten redeneren dat de neergang komt doordat klanten tijdens de pandemie pc’s en laptops kochten om thuis te werken. Sindsdien hebben consumenten en bedrijven hun aankopen vertraagd door de stijgende inflatie en de economische onzekerheid.

Resultaten niet geheel verrassend

De vertraging in de markt heeft echter anders uitgepakt voor AMD dan voor Intel. AMD versloeg vorige maand de verkoopverwachtingen van Wall Street, terwijl Intel toegaf dat het “gestruikeld” is in de concurrentie met zijn oude rivaal. Volgens een verslag van Reuters, is dat mede de oorzaak van de flinke reorganisatie en salarisverlagingen bij Intel. Dat bedrijf zag zijn omzet flink inzakken.

Reuters meldde ook dat AMD niet alleen de doelstellingen van Wall Street versloeg, maar ook dat het verwacht dat de activiteiten nog zullen verbeteren. Veel beleggers meenden al dat het bedrijf zijn achterstand op rivaal Intel aan het inlopen is. Hoewel de prognose van AMD achterbleef bij de verwachtingen, was deze lang niet zo zwak als sommigen vreesden. De aandelen van AMD stegen op basis van de resultaten ongeveer 1,5% in de nabeurshandel.

Recente winstcijfers van zowel Intel als AMD tonen aan dat de eens zo snel groeiende datacenterbusiness een grotere uitdaging zal vormen voor alle chipmakers nu bedrijven hun uitgaven aanpassen.