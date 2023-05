Chipmachinefabrikant ASML heeft veel geld over voor 13 woningen in Veldhoven. Het bedrijf zou bijna twee keer zoveel hebben betaald per huis als de WOZ-waarde. Omroep Brabant meldt dat de partijen uiterst tevreden zijn over het onderlinge contact tijdens de onderhandelingen.

De bewoners hoeven pas eind 2026 verhuisd te zijn, hoewel bijna iedereen al een nieuwe woning zou hebben gevonden. ASML hoeft echter niet tot dat jaar te wachten met de uitbreidingsplannen: een deel van de achtertuinen verdwijnt om een nieuwe weg te realiseren tussen de tennisbanen aan de achterkant en de woningen.

Opvallend is dat de deal zijn oorsprong vindt bij een bewoner. Een van de huiseigenaren vroeg zich af of het nog zin had om te gaan verbouwen wegens de aanhoudende groei van het naburige ASML. Op zeer amicale wijze werd binnen een aantal maanden een overeenkomst bereikt en vertrekken de bewoners vrijwillig. Er zou sprake zijn van een ‘super goede’ band.

Forse investeringen

ASML heeft dus veel over voor de woningen: één van de woningen heeft in ieder geval al meer dan een miljoen gekost, terwijl de meest recente WOZ-waarde 606.000 euro is. “Mensen moeten ook op een comfortabele manier met iets nieuws beginnen,” stelt Teun Wartenbergh, directeur vastgoed van ASML. Het bedrijf is bezig met meerdere bouwprojecten. Zo investeert de chipmachinefabrikant miljarden in een bouwproject op de TU Eindhoven-campus dat ruimte moet bieden voor meer dan 500 onderzoekers. Daarvoor opende het de ASML Academy op het terrein van Brainport Industries Campus (BIC), eveneens in Eindhoven. Het opende twee maanden geleden ook nog eens een kantoor in Den Bosch, met ruimte voor honderden werkplekken.

De investeringen laten zien dat ASML de dans lijkt te ontspringen van de wereldwijde trends die zich momenteel in de tech-industrie afspelen. Zo boekte Intel historische verliezen in het eerste kwartaal. ASML ziet echter net als die Amerikaanse chipgigant kansen voor in de toekomst. Het kan in ieder geval rekenen op een goed gevulde orderportefeuille.