Ook Gelderland heeft honderden miljoenen euro’s nodig, volgens de provincie. Samen met The Economic Board Arnhem Nijmegen pleit het voor extra steun richting de halfgeleiderindustrie in de regio. Gebeurt dat niet, dan zouden verschillende techbedrijven hun heil elders zoeken.

Vanuit de provincie wordt de steunaanvraag “Chopin” genoemd. Het is een duidelijke verwijzing naar “Beethoven”, de naam voor het overheidsplan om ASML en de regio Eindhoven tevreden te stellen. Helga Witjes, gedeputeerde economie en innovatie van de provincie Gelderland, stelt dat ook “op de as van Twente via Nijmegen en Arnhem naar Eindhoven” een “sterke en complete keten van de halfgeleiderindustrie” te vinden is. Voorbeelden van belangrijke chippartijen in de regio Gelderland zijn er genoeg, zoals het Nijmeegse NXP en het in Duiven gebaseerde Besi (BE Semiconductor).

Het lijkt de initiatiefnemers te storen dat er in de recente toezeggingen van de overheid geen oog is voor de Gelderse chipsector. Enkel de regio’s Eindhoven en Twente worden uitgelicht, terwijl het gebied ertussen eveneens van cruciaal belang zou zijn.

Honderden miljoenen steun

Bedrijven in de regio zouden hebben gedreigd te verkassen zonder extra steun. Om die reden vraagt Witjes om een “landelijke regie”, waarbij honderden miljoenen euro’s aan steun beschikbaar komt voor ontwikkeling in Gelderland. Het is een minder imposante eis dan de 2,5 miljard euro die de regio Eindhoven ontving, maar het is maar de vraag of de provincie haar zin krijgt.

ASML dreigde geruime tijd te vertrekken als er niet genoeg ondersteuning over de brug kwam vanuit Den Haag. Daarbij ging het niet alleen over financiële steun, maar ook toezeggingen omtrent migratie om de gewenste medewerkers binnen te halen. De steun kwam uit op 2,5 miljard euro, dat volgens burgemeester van Eindhoven Jeroen Dijsselbloem nog altijd niet genoeg is. Omdat het huidige kabinet demissionair is, zou het de hand op de knip hebben gehouden. Eigenlijk had het volgens Dijsselbloem tot wel 8 miljard euro moeten investeren.

Infrastructuur

De Eindhovense investeringen worden divers ingezet, met woongrond als voornaamste kostenpost. Een upgrade van de gehele infrastructuur in de regio zou de komende jaren gerealiseerd moeten worden. In Gelderland zit de provincie aan een vergelijkbare investering te denken. “Wij hebben dezelfde problematiek. We hebben dezelfde infrastructuur en ook wij moeten snelwegen doortrekken en 100.000 huizen bouwen,” vertelt directeur van The Economic Board Jan van Dellen.

Als de investeringen uitblijven, zou Duitsland staan te trappelen om de bedrijven te verwelkomen. “In Duitsland rammelen ze met de beurs. Daar zeggen ze: we hebben de ruimte en er liggen miljoenen aan subsidies,” aldus Van Dellen.

Vooral de meest vooraanstaande chippbedrijven in Gelderland zouden op het punt staan te vertekken. Van Dellen noemt geen namen, maar NXP ligt voor de hand. Dat bedrijf presenteerde onlangs haar kwartaalcijfers, die vrij positief waren ondanks uitdagingen op de EV-markt. Het is na ASML de grootste chipspecialist in eigen land.