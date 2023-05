NTT East integreert Local 5G met de draadloze systemen van de Japanse luchthaven Narita. Dankzij het gecombineerde netwerk kunnen smartphones met de interne terminals van de luchthaven praten via 5G-telecomnetwerken.

Deze week kondigden NTT East (Nippon Telegraph and Telephone East) en Nippon Airport Radio Services (NAR) aan dat ze NTT’s Local 5G-dienst met succes hebben gekoppeld aan NAR’s terrestrial trunked radio(TETRA) draadloze communicatie-infrastructuur op Narita International Airport.

Het 5G-netwerk, dat is gebouwd op NTT’s Giga-Raku 5G managed Local 5G-diensten, zal een “geïntegreerde spraakcommunicatieomgeving” creëren in het luchthavenplatformgebied. Daarmee zal het systeem spraakcommunicatie mogelijk maken tussen Local 5G-apparaten die zijn uitgerust met Push to Talk (PTT)-apps en draadloze TETRA-apparaten, waardoor luchthavenmedewerkers gemakkelijk kunnen schakelen tussen privé 5G en draadloze communicatie.

Het draadloze netwerk van NAR maakt gebruik van het WAVE-systeem van Motorola, en de interconnectie tussen Local 5G en TETRA maakt spraakoproepen en tekstberichten mogelijk via WAVE-applicaties die op smartphones zijn geïnstalleerd.

Vereenvoudiging van bedrijfskritische communicatie

TETRA is een “ground-to-ground” draadloze communicatie-infrastructuur die wereldwijd door meer dan 80 luchthavens wordt gebruikt. Het is in gebruik op 5 grote luchthavens in Japan, waaronder Narita International. Zij gebruiken het voor dagelijkse operaties zoals grondafhandeling en platformcontrole, maar ook voor missiekritische communicatie in noodgevallen.

Een groot voordeel van het nieuwe geïntegreerde systeem is dat luchthavenmedewerkers niet langer meerdere communicatieapparaten hoeven mee te nemen. Dankzij de interconnectie tussen Local 5G en TETRA zal het mogelijk zijn om de operaties in het Local 5G-gebied af te handelen met enkel een smartphone.

Door WAVE te gebruiken als communicatietoepassing op een Local 5G-omgeving, kan men via een gesloten Local 5G-netwerk telefoongesprekken voeren tussen Local 5G-telefoons en TETRA-terminals (alsook tussen andere smartphones).

Uitgebreide gebruikssituaties

NAR en NTT zeggen te blijven samenwerken om de invoering van Local 5G op luchthavens te bevorderen. Daarnaast bedoelen ze de “digitale transformatie” van luchthavenactiviteiten voor te stellen. Meer concreet moet dit gebeuren door gebruik te maken van de diverse functies van WAVE en de interconnectie met TETRA. NTT zal WAVE ook voorstellen als communicatiemiddel voor hun Giga-Raku 5G-dienst aan bedrijfsfabrieken en magazijnen, enz.

