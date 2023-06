Volgens onderzoek van Techleap is de belastingherziening rondom box 3 niet gunstig voor techinvesteringen in start-en scaleups in Nederland. Vooral omdat investeerders geen zin in hebben in belastingaanslagen na succes van deze bedrijven.

Het kabinet wil de belastingheffing op sparen en beleggen in box 3 van de inkomstenbelasting hervormen. In plaats van de huidige vermogensrendementsheffing, moet belasting worden geheven over niet alleen de directe inkomsten uit vermogen, zoals rente en dividend, maar ook de nog niet gerealiseerde waardeontwikkeling van het vermogen.

Minder investeringen

Volgens Techleap betekent dit dat potentiële investeerders, die hiervoor vaak privévermogen uit box 3 gebruiken, terughoudender zullen zijn met investeringen in tech start- en scaleups. Zij willen geen risico nemen als succes van deze bedrijfjes tot belastingaanslagen leidt. Ook moeten zij meer geld voor deze aanslagen reserveren. Geld dat zij dus niet meer kunnen investeren.

Ook krijgen nieuwe medewerkers die zich via beloningsopties willen inkopen in het eigen bedrijf, met dezelfde problemen als investeerders te maken rondom box 3. Oudere medewerkers zijn sinds 1 januari van dit jaar uitgezonderd van de nieuwe komende belastingregels.

Voor Nederlandse tech start- en scaleups wordt het hierdoor het juiste talent aan te trekken, geeft de belangenorganisatie voor de tech start- en scaleupsector aan.

Uitzondering gewenst

Techleap hoopt dat de regering daarom een uitzondering voor investeringen en medewerkers in tech start- en scaleups gaat maken. De nieuwe belastingwetgeving voor box 3 van de inkomstenbelasting moet in 2027 ingaan.

