KPN constateert bij de financiële cijfers over het tweede kwartaal dat het in alle marktsegmenten weer groeit.

In het tweede kwartaal van dit jaar boekte KPN een omzet van 1,3 miljard euro. Dit is een toename van 1,6 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2022. De totale omzet over de eerste zes maanden van dit jaar kwam uit op 2,6 miljard euro. Dit is 1,8 procent hoger dan in de eerste helft van 2022.

Het resultaat voor rente, belasting en afschrijvingen daalde 0,8 procent. Volgens KPN is dit het gevolg van hogere kosten, zoals een indexering van de lonen en hogere energiekosten en andere inflatie-gevolgen.

Groei in alle segmenten

De meest opvallende groei zit volgens de telecomoperator in meer abonnees voor de vaste internetdiensten, met name in de consumentenmarkt. Zo ziet KPN de uitrol van het glasvezelnetwerk als één van de oorzaken. De overname van het glasvezelnetwerk van Primevest draagt hieraan bij.

Ook het aantal mobiele abonnementen groeide in het tweede kwartaal van dit jaar flink. Mogelijk heeft de recente overname van Youfone hierbij geholpen.

Binnen de zakelijke markt wist KPN meer mkb’ers te trekken. De telecomoperator viel in de smaak vanwege zakelijke mobiele abonnementen. Het aantal zakelijke internetklanten nam licht toe.

Voor de rest van 2023 verwacht KPN de financiële verwachtingen, ondanks alle hogere kosten, waar te maken.

