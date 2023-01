Airbus heeft naar verluidt interesse in een minderheidsbelang in Evidian, de aankomende cybersecurity spin-off van Atos. Dat stelt dagkrant Les Echos op basis van anonieme bronnen.

In een e-mailverklaring reageerde Airbus dat de organisatie geen commentaar geeft op geruchten. Het bedrijf voegde toe dat het regelmatig privégesprekken voert met “partners, klanten en leveranciers uit de hele sector”.

Atos kondigde onlangs aan dat het “verkennende gesprekken voert met potentiële minderheidsaandeelhouders” voor Evidian, de naam van het aankomende spin-off bedrijf waarin de organisatie haar cybersecuritydivisie wil onderbrengen.

Spin-offs

De aandelenprijs van Atos steeg met ongeveer 7 procent na de bekendmaking van de geruchten. De organisatie verloor meer dan 50 procent in waarde met verloop van 2022.

Atos maakte in juni een plan bekend om het tij te keren. De organisatie erkende dat het portfolio gefragmenteerd was, contracten te weinig opbrachten en de productiviteit omhoog moest. Atos stelde voor om op te splitsen in twee beursgenoteerde bedrijven.

Het eerste bedrijf is Evidian, een spin-off van meerdere winstgevende afdelingen, waaronder de cybersecuritydivisie. Atos wil het tweede bedrijf invullen met afdelingen die het minder goed doen, waaronder de infrastructuurbeheerdivisie.

Tekenen van herstel

De organisatie boekte in het derde kwartaal van 2022 omzetgroei in de Verenigde Staten en Noord-Europa. Op 8 december maakte Atos een achtjarige overeenkomst bekend voor de IT-optimalisering van UEFA, evenals een belangrijke samenwerking met AWS en vijf nieuwe directeuren.

Begin december 2022 kreeg het bedrijf een nieuwe CEO. Nourdine Bihmane is de vierde chief executive sinds 2019 en de derde in twaalf maanden tijd. De van origine Marokkaanse software engineer moet het herstel van Atos gaan leiden.

