HPE onder druk: daling serververkopen en forse ontslagrondes

HPE kampt deels met dezelfde problemen als concurrent Dell. HPE zag in het afgelopen kwartaal een daling in serververkopen, omdat klanten wachtten op systemen met Nvidia’s Blackwell GPU’s.

HPE heeft volgens The Next Platform ook andere problemen binnen zijn system-business. Agressieve prijsstrategieën van concurrenten drukten de operationele serverwinst in Q1 2025. CEO Antonio Neri en CFO Marie Meyers gaven daarnaast aan dat er voorraadproblemen waren. Dat betrof vermoedelijk oudere CPU- en GPU-systemen waarvan de verkoop tegenviel. HPE verwachtte eerder een operationele marge van 10 à 11 procent, maar bleef steken op 8,1 procent.

Forse ontslagronde

Alles bij elkaar betekent dit dat HPE in de komende twaalf tot achttien maanden 2.500 medewerkers ontslaat en daarvoor een last van ongeveer $350 miljoen neemt. Het bedrijf realiseert ongeveer $70 miljoen van de besparingen in fiscaal 2025, terwijl het de resterende $280 miljoen uitsmeert over 2026 en 2027.

Meyers verklaarde tijdens de cijferpresentatie dat de resultaten van het kwartaal binnen de verwachtingen lag. Maar maar gezien de prestaties in de serverbusiness nam het bedrijf direct maatregelen om het werven van personeel, reizen en discretionaire uitgaven te beperken.

Daarnaast neemt HPE extra maatregelen, zoals personeelsreducties en natuurlijk verloop, om de kostenstructuur beter af te stemmen op de huidige bedrijfsbehoeften. Volgens Meyers helpen deze moeilijke beslissingen om efficiënter te werken en besluitvorming te versnellen. HPE zal getroffen medewerkers ondersteunen tijdens deze transitie.

Hoewel dat vaag klinkt, lijkt het erop dat AI steeds meer taken overneemt, zoals IBM eerder deed met zijn supply chain en backoffice-functies.

Margedruk en AI-transitie

Voor het tweede kwartaal van 2025 en de rest van het fiscale jaar verwacht HPE slechts een omzetgroei in de serverdivisie van enkele procenten op jaarbasis. Op kwartaalbasis zal de omzet zelfs dalen, inclusief een lichte terugval in AI-serververkopen. De operationele marge blijft naar verwachting in het midden enkelcijferige bereik, onder druk door invoerheffingen, concurrentiekortingen en de beperkte beschikbaarheid van AI-versnellers.

Wel boekte HPE $1,6 miljard aan nieuwe AI-serverorders, waarvan 70 procent voor Blackwell-systemen. Maar het is onduidelijk of deze systemen winstgevender zijn dan eerdere generaties zoals Ampere A100 en Hopper H100/H200.

Frustratie over vertraging Blackwell

De vertraging in de beschikbaarheid van Blackwell-GPU’s frustreert OEM- en ODM-producenten, die al een jaar anticiperen op deze chips en liever wachten dan oudere H100- of H200-GPU’s aan te schaffen. Nvidia geeft hyperscalers en cloudproviders prioriteit, wat betekent dat OEM’s achteraan in de rij staan.

HPE richt zich sterk op enterprise-AI: 40 procent van de orders in Q1 2025 kwam van zakelijke klanten. Daarnaast jaagt HPE overheidsinstanties, nationale AI-initiatieven en telecombedrijven na, die kleinere AI-systemen nodig hebben dan hyperscalers bouwen.

CEO Neri verwacht dat de AI-serveromzet in de tweede helft van 2025 weer zal aantrekken en dat de serverdivisie tegen Q4 2025 terugkeert naar een operationele marge van 10 procent.

Stijgende omzet, dalende winst

In Q1 2025 steeg de omzet van HPE met 16,3 procent tot $7,85 miljard, maar de operationele winst daalde met 17,5 procent tot $433 miljoen. Dankzij een eenmalige verkoopwinst van $244 miljoen kwam de nettowinst uit op $627 miljoen, oftewel 8 procent van de omzet. HPE sloot het kwartaal af met $13,42 miljard aan liquide middelen, wat het bedrijf financiële manoeuvreerruimte geeft om zijn IT-business te stabiliseren.

De serverdivisie noteerde $4,29 miljard omzet, een stijging van 29 procent op jaarbasis, maar een daling van 8,8 procent ten opzichte van het vorige kwartaal. De operationele winst daalde met 9,1 procent tot $348 miljoen en zelfs 36,1 procent op kwartaalbasis, wat de druk op HPE’s servers toont.

De verkoop van traditionele servers – zonder GPU-versnellers – groeide met 15,2 procent naar $3,39 miljard en besloeg 79 procent van de totale serververkoop. AI-servers genereerden $900 miljoen omzet, een stijging van 2,2x vergeleken met een jaar geleden, maar een forse daling van 40,2 procent ten opzichte van het vorige kwartaal.

HPE’s AI-orderboek stond eind Q1 2025 op $3,1 miljard, met een totale orderportefeuille van $8,3 miljard. Volgens Neri is de pijplijn nog veel groter, maar veel deals bestaan vooral uit hardware met een kleine hoeveelheid software en service.

Afronding overname Juniper

HPE wil het $14 miljard overnamebod op Juniper Networks afronden, ondanks een rechtszaak van het Amerikaanse ministerie van Justitie om dit te blokkeren. HPE heeft Juniper niet per se nodig – het bezit al AI- en HPC-switchingtechnologie via Cray’s Rosetta Slingshot-interconnect – maar Juniper zou HPE kunnen helpen concurreren met Cisco en Arista in datacenters.

De rechtszaak tegen de overname start op 9 juli. Zonder juridische hindernissen had dit mogelijk met één bezoek van CEO Neri aan president Trump kunnen worden opgelost.