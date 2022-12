Amazon schikt in twee belangrijke antitrustzaken van de Europese Commissie.

Het nieuws werd op dinsdag bekendgemaakt. Als onderdeel van de overeenkomst belooft Amazon meerdere praktijken aan te passen.

Diverse third-party verkopers gebruiken de marktplaats van Amazon om producten aan de man te brengen. Soms concurreert Amazon met producten van derden door soortgelijke producten te verkopen of promoten.

Dit was het onderwerp van de eerste Europese zaak die op dinsdag werd gesloten. De Europese Commissie startte in 2019 een onderzoek om te bepalen of Amazon gegevens van third-party verkopers gebruikt in het voordeel van eigen producten of de producten van partners.

Als onderdeel van de schikking belooft Amazon om dergelijke gegevens niet meer te gebruiken ten gunste van eigen producten. Werknemers en systemen hebben geen toegang meer tot third-party gegevens die onder de deal vallen.

Onderzoek

De tweede Europese zaak begon in 2020 begon. In dit geval focuste de Europese Commissie op het Prime-abonnement van Amazon. Consumenten betalen een maandelijks tarief voor kortingen en extraatjes.

Derden kunnen hun producten promoten door de producten via Prime aan te bieden. Volgens een verklaring van de Europese Commissie heeft Amazon beloofd om eerlijke beperkingen en normen vast te stellen voor de kwalificatie van verkopers en aanbiedingen op Prime.

Voorwaarden

Amazon stelde een deel van de beloftes aanvankelijk in juli voor. Toentertijd eiste de Europese Commissie aanpassingen. Die zijn inmiddels doorgevoerd.

Amazon belooft een tweede Buy Box in te voeren voor concurrerende producten, inclusief eerlijk kwalificatieproces en promotie onder gebruikers. Verder gaat de organisatie third-party verkopers beter informeren over verzendregels. Daarnaast belooft Amazon dat de aanpassingen van het Prime-programma minstens zeven jaar lang stand houden.